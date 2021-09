Crise sanitaire : la Ligue des droits et libertés exige la fin de l’état d’urgence

À la veille de la rentrée parlementaire, l’organisme de défense et de promotion des droits exhorte l’Assemblée nationale à lever l’état d’urgence dès ses premières réunions.

Si le dispositif d’exception se justifiait en début de pandémie, parce qu’ on ne connaissait pas la situation , explique Catherine Descoteaux, coordonnatrice à la LDLLigue des droits et libertés , un an et demi plus tard, la situation est relativement sous contrôle, observe-t-elle en entrevue sur ICI RDI.

Avec une population vaccinée à un taux de 82,7 %, le gouvernement du Québec n’a plus de légitimité pour maintenir l’état d’urgence sanitaire , dénonce son organisme, qui réclamait déjà la levée d'une telle mesure au printemps.

À l'approche de la rentrée parlementaire, mardi, les pressions s'accentuent pour exhorter le gouvernement à mettre fin à sa gouvernance par décrets, rendue possible grâce à l'état d'urgence et aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur la santé publique.

On est rendus à un point où l’on peut voir venir les coups, juge Mme Descoteaux. La 4e vague, on savait qu’elle s’en venait depuis très longtemps. Cette meilleure connaissance de la situation pandémique devrait s'accompagner d'un retour à des processus démocratiques, selon elle. Concrètement, l'état d'urgence sanitaire ne devrait plus exonérer le gouvernement de débats dans ses décisions politiques, alerte son organisme.

[Le gouvernement] a des devoirs vis-à-vis de la population, et à la Ligue, on considère que ces devoirs-là devraient recommencer à être mis de l’avant. Une citation de :Catherine Descoteaux, coordonnatrice à la LDL Ligue des droits et libertés

Pas question d’accepter de vivre dans un état d'urgence permanent qui se diluerait progressivement dans le droit commun, plaide la coordonnatrice à la LDLLigue des droits et libertés . Actuellement, grâce à la Loi sur la santé publique, le gouvernement détient des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de prendre toutes sortes de décisions sans avoir à consulter l'Assemblée nationale.

Donner une voix aux populations vulnérables

Sans nier la gravité de la pandémie ni la nécessité de la vaccination, la Ligue soutient que si l’on doit désormais apprendre à vivre avec le virus , selon les termes du ministre de la Santé, cela implique aussi de renouer avec les débats parlementaires et les consultations publiques.

Coordonnatrice à la Ligue des droits et libertés, Catherine Descoteaux dénonce les mécanismes qui ont conduit à l'état d'urgence permanent. Photo : Radio-Canada

La LDLLigue des droits et libertés plaide pour le retour de consultations publiques sur les mesures sanitaires, dans le but notamment d’en cerner les impacts sur les populations vulnérables.

Le passeport vaccinal, par exemple, comprend beaucoup d’angles morts pas vraiment pris en considération , indique Mme Descoteaux, en mentionnant les personnes transgenres qui doivent présenter une pièce d’identité avec leur nom de naissance et pour qui c’est revictimisant ou encore celles en situation d’itinérance qui n’ont pas forcément de papier d’identité, mais pour qui accéder à un restaurant relève de la survie pour se nourrir .

La défenseuse des droits de la personne déroule un argumentaire de conviction pour mobiliser les contre-pouvoirs face à l'arbitraire de l’état d’urgence : le passeport vaccinal, on en parle depuis mai, note-t-elle. On aurait eu le temps de faire des consultations publiques entre le moment où l’on a commencé à en discuter et sa mise en application en septembre.

Et dans l'éventualité où Québec refuserait de lever cette mesure d'exception, la LDLLigue des droits et libertés appelle les députés de l’Assemblée nationale à désavouer, par vote, l’état d’urgence.

L'opposition hausse le ton

À une semaine de la rentrée parlementaire, le Parti québécois (PQ) a réitéré sa demande de sortir de l'état d'urgence.

Le pouvoir est grisant. Il est évident que le gouvernement s'est habitué à gouverner de façon à décider sans aucun débat et avec un groupe restreint autour du premier ministre. Une citation de :Joël Arseneau, nouveau chef parlementaire du Parti québécois