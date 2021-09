Bilan positif pour le WIFF sous les étoiles 2021

Selon Vincent Georgie, directeur général et chef programmeur du WIFF, environ 2500 véhicules se sont déplacés pour assister à l'une des matinées ou soirées du festival, soit entre 8 et 9000 personnes.

Ça va au-delà de nos attentes. Y avait des soirées où des véhicules arrivaient avec 6-7 personnes, c'était formidable , souligne-t-il.

Pour lui, les gens sont venus vivre un événement positif et mémorable.

C’est quelque chose qui leur a rempli le cœur et l’esprit durant un été encore un peu bizarre pendant la pandémie Une citation de :Vincent Georgie, directeur général et chef programmeur du WIFF

Le WIFF sous les étoiles a été lancé en 2020 pour compenser l'annulation du Festival international du film de Windsor qui se tient habituellement en novembre.

Pour sa deuxième année, le rendez-vous des amateurs de cinéma a trouvé sa place dans la communauté et attire même une nouvelle clientèle.

On a un public fidèle, mais pour le WIF sous les étoiles, on a une majorité de public qu'on ne connaissait pas avant , note Vincent Georgie.

C'est la deuxième année que l'événement est organisé au bord de la rivière Détroit. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

De bonnes retombées pour le centre-ville

Organisé en partenariat avec les gens d'affaires du centre-ville de Windsor, l'événement entendait aussi attirer plus de monde dans le quartier.

On a travaillé avec le centre-ville de Windsor que les gens puissent arriver de bonne heure, se stationner, aller manger et prendre un verre et puis revenir , explique Vincent Geogie.

Les spectateurs pouvaient aussi commander de la nourriture et être livrés sur place toute la soirée.

L'initiative a été très bien reçue par les commerçants et restaurateurs eux-mêmes.

Nous avons toujours soutenu le festival du film parce qu'il amène énormément de monde au centre-ville. Le WIFF sous les étoiles a amené d'autres personnes dans le quartier qui ne seraient pas venues , indique Brian Yeomans, président de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor.

En préparation pour 2022

Vincent Georgie précise que l'équipe du WIFF commence déjà à préparer le festival de l'an prochain.

Il indique que des éléments du WIFF sous les étoiles pourraient être ajoutés au festival traditionnel de l'automne, mais qu'il n'est en rien destiné à le remplacer.

Avec des informations de Lisette Leboeuf et Elvis Nouemsi Njiké