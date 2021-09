Deux nouveaux cas de COVID-19 dépistés ce week-end en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ne précise pas dans son bilan la source de contagion.

Les 12 cas actifs dans la région sont répartis au Témiscamingue, à Rouyn-Noranda et dans la Vallée-de-l’Or.

Les cas de COVID-19 dépistés au cours des dernières semaines dans les MRC d’Abitibi et d’Abitibi-Ouest sont rétablis.

Aucune hospitalisation en lien avec le coronavirus n’a été signalée dans la région.

Le Québec recense 639 nouveaux cas de COVID-19 et 14 hospitalisations de plus. En Ontario, la province compte 600 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès supplémentaires.