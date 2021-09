PAL Airlines prend son envol à l’aéroport de Val-d’Or

La compagnie basée à St-John’s vient en quelque sorte occuper une place laissée vacante par Air Canada depuis l’été 2020.

Pour l’instant, PAL Airlines offre trois vols par semaine vers Montréal, soit les lundis, mardis et vendredis matins, avec des retours les lundis, jeudis et dimanches soirs. La compagnie dispose aussi d’ententes avec Air Canada et WestJet qui permettra une connectivité aux voyageurs qui prolongent leur voyage vers d’autres destinations.

Selon le directeur du développement des affaires de PAL Airlines, Tommy Desfossés, la compagnie entend ajuster son offre de services aux besoins de la clientèle de Val-d’Or.

Partout où l’on s’installe, on essaie d’aller voir les gens de la communauté d’affaires, qui est une clientèle importante pour nous, pour savoir quels sont les besoins et comment on peut les remplir. Si on n’offre pas les bons horaires et la bonne tarification, on n’aura pas de succès et on ne pourra pas rester , souligne-t-il.

Tommy Desfossés, directeur du développement des affaires de PAL Airlines. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le président de l’Aéroport régional de Val-d’Or (ARVO), Gaétan Gilbert, y voit pour sa part un pas important vers une reprise complète des activités à l’aérogare.

C’est un grand jour pour l’aéroport, avec la reprise d’un service vers Montréal avec des connexions, ce qui avait été laissé quelque peu à l’abandon depuis le départ d’Air Canada, affirme-t-il. PAL est une entreprise responsable reconnue pour la qualité de son service à la clientèle et sa ponctualité. Pour l’aéroport, ça veut dire plus de revenus et donc de meilleurs services à offrir à nos clients.

PAL Airlines dit vouloir étudier le marché au cours des prochains mois et espère pouvoir en arriver à offrir des vols sur une base quotidienne.

C’est notre objectif, mais il faut aussi réaliser que nous sommes toujours en pandémie et que la fréquence des voyages par avion n’est pas encore ce qu’elle était avant , ajoute Tommy Desfossés.

La nouvelle ligne aérienne de Pal Airlines a été soulignée lundi à l'aéroport de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour le président de la Conférence régionale des préfets, Martin Ferron, l’arrivée de ce nouveau joueur est un gros plus pour la population de la région.