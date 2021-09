L’Ontario déclare 600 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès

Les bureaux de santé de Toronto (114 cas), Peel (84), York (67) Ottawa (59) et Windsor (47) sont ceux qui ont déclaré le plus de cas positifs.

On dénombre par ailleurs 627 guérisons et 6 décès supplémentaires, dont 2 sont survenus il y a plus d'un mois.

Ce nouveau bilan fait en sorte que le nombre de cas actifs recule (-33) pour atteindre un total de 6216. Le nombre de décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie s’établit désormais à 9617.

Le nombre de patients admis à l'hôpital baisse à 289 (-26 par rapport à la veille), dont 189 reçoivent des traitements en soins intensifs.

Les données sur le statut vaccinal des patients hospitalisés et ceux en soins intensifs ne sont pas disponibles lundi à cause d'un problème technique , a indiqué lundi matin la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, sur son compte Twitter.

Trois écoles torontoises liées à des éclosions

Quelque 19 125 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures, avec un taux de positivité de 3,1 %.

Le nombre d'infections liées aux écoles n'est pas communiqué par la province. La santé publique de Toronto a néanmoins identifié des éclosions dans trois écoles de l'est de la ville lundi : l'école élémentaire catholique de langue française Saint-Michel, la Fraser Mustard Early Learning Academy et l'Institut collégial West Hill.

Un peu plus de 15 000 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés hier.

Plus de 84 % des Ontariens admissibles ont reçu une première dose et 78 % en ont reçu deux.