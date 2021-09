Visites interdites à l’unité de soins de transition à l’hôpital de Campbellton

Dans un communiqué, le réseau indique que cette suspension des visites est attribuable à la présence de cas positifs liés à la COVID-19.

Cette interdiction restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

La région de Campbellton est touchée par une éclosion de cas de COVID-19. Lundi, de nombreuses écoles de la région ont dû fermer en raison de cas de la maladie.

Le premier ministre Blaine Higgs et la médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, participeront à une conférence de presse à ce sujet lundi après-midi et seront accompagnés du ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance Dominic Cardy.