Chronique d’une crise annoncée à l’hôpital de Roberval

C’est ce qu’a reconnu le directeur des services multidisciplinaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Serge Lavoie, dans le cadre de l’émission C’est jamais pareil.

On s’attendait à une situation difficile [sur place] jusqu’à la fin septembre ou au début octobre , a-t-il admis.

On appréhendait la période estivale, les vacances. Il fallait donner des congés pour permettre au monde de se reposer , a précisé M. Lavoie.

Pour tenter tant bien que mal de faire face à la musique, il a souligné que des efforts avaient été investis en amont pour aller chercher du personnel à l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le hic, à son avis, c’est que le manque de personnel est loin d’être une problématique purement régionale.

Partout au Québec, tout monde est en pénurie de main-d'œuvre , a-t-il déploré.

Il a ajouté que l’attraction des travailleurs est plus difficile dans les milieux éloignés .

L'hôpital de Roberval Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Si les responsables du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’attendaient à ce que l’hôpital de Roberval se retrouve en difficulté, ils ont été étonnés par les départs à la chaîne d’infirmières et d’infirmières auxiliaires. Pas moins de huit d’entre elles ont récemment démissionné.

C’est surprenant que ce soit un front commun comme ça. On se l’explique mal. Maintenant, il faut qu’on vive avec ça et qu’on regarde ce qu’on peut faire , a souligné Serge Lavoie.

On comprend l’épuisement du personnel. C’est une période qui est, on ne s’en cache pas, particulièrement turbulente. On a presque deux ans de COVID-19 dans le corps. On a la pénurie de personnel qui se fait sentir malgré tous les efforts de recrutement , a-t-il mentionné.

En dépit de toutes les embûches, M. Lavoie a tenu à faire preuve d’un optimisme prudent.