Rentrée scolaire depuis l’hôtel à Winnipeg après avoir fui les feux de forêt

En raison des retards dans le rétablissement de l’électricité, des centaines de personnes évacuées des Premières Nations de Pauingassi et de Little Grand Rapids lors des incendies de forêt séjournent encore dans des hôtels à Winnipeg. Des parents tentent d’établir un plan d’enseignement pour les enfants en attendant le retour à la maison.

Le début d’année scolaire cette année est bien différent pour les jeunes d’Amanda Martin et de William Keeper.

Faute d'électricité, la famille composée de trois enfants d'âge scolaire ne peut retourner dans sa communauté qu'ils ont quittée à la fin du mois de juillet lors des feux de forêt.

Des solutions de rechange sont en cours d'élaboration pour scolariser les 219 élèves de la communauté.

Mes enfants devraient commencer l'apprentissage au cours de cette semaine. La communauté est en train de mettre en place quelque chose pour les enfants à Winnipeg et je pense que c’est bien. Une citation de :William Keeper, père de trois enfants d’âge scolaire

Le personnel enseignant de la communauté qui est toujours à Winnipeg s’est rencontré vendredi pour établir un plan d'enseignement pour les enfants, affirme Clinton Keeper, conseiller de bande de Little Grand Rapids.

Il explique que la communauté va préparer des devoirs destinés aux élèves afin qu’ils travaillent depuis les hôtels.

Plus de 1300 personnes ont été évacuées en raison de la propagation rapide des incendies de forêt. Photo : Radio-Canada

Solutions alternatives à l’enseignement

Bien que le conseiller de bande demande que des mesures supplémentaires soient prises pour rétablir le service d'Hydro-Manitoba, d’autres solutions seraient envisagées afin de scolariser les jeunes durant l’attente.

Une des options consiste à envoyer les élèves de la communauté dans les écoles de Winnipeg.

William Keeper voit d’un bon œil cette proposition pour les élèves du secondaire, mais aller à l’école à Winnipeg ne serait pas pratique pour les enfants plus jeunes.

Étant donné qu’un service de transport de l’hôtel à l’école n’est pas disponible, M. Keeper souhaite qu’un espace pour l'enseignement leur soit désigné. Il dit qu’il est plus logique de les scolariser à l'hôtel ou dans un local loué à proximité .

Amanda Martin, qui est une enseignante en informatique dans la communauté de Little Grand Rapids, croit qu’elle et ses collègues peuvent enseigner aux enfants.

Si nous pouvons obtenir un peu d’espace pour enseigner, nous pouvons aider ces élèves. Je ne m’inquiète pas qu’ils prennent du retard. Une citation de :Amanda Martin, mère de trois enfants et enseignante en informatique

Elle mentionne qu'elle sera heureuse de retourner enseigner dans sa communauté, mais elle ne sait pas quand cela se produira.

Hydro-Manitoba travaille aussi rapidement que possible pour rétablir le courant et permettre aux gens de rentrer chez eux, a déclaré un porte-parole de la société d'État dans un communiqué transmis par courriel à CBC.

En date du 9 septembre 2021, 48 des 88 poteaux endommagés par les flammes cette année avaient été remplacés, selon le porte-parole. Si les conditions météorologiques et l'accessibilité aérienne le permettent, Hydro-Manitoba estime qu'elle pourra rétablir l’électricité à Little Grand Rapids dans quatre à six semaines.

Plusieurs raisons expliquent le retard du retour du courant, dit le porte-parole. L’absence d’accès routier oblige la société d’État à accéder à plusieurs des installations par hélicoptère. L'installation de poteaux électriques sur le terrain rocheux du Bouclier canadien ainsi que les conditions météorologiques rendent la tâche plus ardue pour les équipes d’Hydro-Manitoba.

La Croix-Rouge apporte son aide aux victimes de l'incendie. Photo : CBC

La Croix-Rouge continue de venir en aide

La Croix-Rouge canadienne dit qu'elle continue de soutenir plus de 1500 personnes évacuées des Premières Nations de Pauingassi et de Little Grand Rapids.

L’organisme fournit des locaux pour les enfants et les enseignants afin de garantir que les élèves reçoivent un enseignement en attendant le retour à la maison, selon un porte-parole de la Croix-Rouge.

CBC/Radio-Canada ne sait pas combien d'élèves de Pauingassi sont encore à Winnipeg. CBC n'a pas réussi à communiquer avec le chef et le conseil de bande.

Le centre Ma Mawi Wi Chi Itata, les Services à l'enfant et à la famille (CFS) et la Croix-Rouge offrent des activités pour divertir et occuper les enfants, notamment des visites à la plage, au zoo et dans des centres de go-kart et de trampolines.

Si Amanda Martin et William Keeper espèrent rentrer chez eux rapidement, l’un de leurs fils William Jr. n'est pas aussi pressé.

Je préfère la salle d'activités de l'hôtel, jouer des jeux sur l'ordinateur et nager. Une citation de :William Keeper Jr., fils de Amanda Martin et de William Keeper

Avec les informations de Marianne Klowak