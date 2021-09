La nouvelle politique de vaccination des Blue Jays commence aujourd’hui

Cette nouvelle politique de l'équipe torontoise avait été annoncée à la fin août et s'étend aux 12 matchs locaux restants à la saison.

La politique s'applique à toute personne admissible à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Les enfants de 11 ans et moins – qui ne peuvent recevoir le vaccin – n'ont pas à passer un test de dépistage, mais ils doivent être accompagnés d'un adulte qui répond aux critères de la politique des Jays.

Le port du masque demeure obligatoire dans le stade. Une personne peut seulement le retirer lorsqu'elle mange ou boit.

Jusqu'à présent, les spectateurs réunis au Centre Rogers devaient simplement remplir un questionnaire relatif aux symptômes de la COVID-19 pour entrer dans le stade.

Malgré l'entrée en vigueur de cette nouvelle politique, la limite de spectateurs pour les matchs locaux des Blue Jays est toujours de 15 000 personnes, en vertu des mesures sanitaires en Ontario.

Les Blue Jays, tout un spectacle actuellement

Les Blue Jays ont produit l'impressionnant total de 47 points au cours de leurs quatre derniers matchs. Photo : Associated Press / Gail Burton

L'équipe de la Ville Reine est en feu par les temps qui courent. Elle présente un dossier mirobolant de 14 victoires en 16 matchs, le meilleur des Ligues majeures sur cette période.

Ce weekend, les Blue Jays ont écrasé les Orioles de Baltimore avec 47 points en quatre matchs, établissant une nouvelle marque dans le baseball majeur pour le plus grand nombre de points inscrits sur ce nombre de matchs.

Dimanche, Toronto a d'ailleurs signé sa plus impressionnante victoire de la saison en l'emportant 22-7, passant à deux points d'égaler sa meilleure production en un match, soit 24 points contre ces mêmes Orioles le 24 juin 1978.

D'ailleurs, Lourdes Gurriel fils et Teoscar Hernandez ont chacun réussi un grand chelem dans ce match que Toronto menait 16-4 après trois manches.

Les Blue Jays sont au meilleur de la course pour les deux places d'équipe repêchée en vue des séries, à égalité avec les Red Sox de Boston et un match devant les Yankees de New York.

À la maison, l'équipe torontoise entame ce lundi une série de six matchs. Elle sera d'abord opposée trois fois aux Rays de Tampa Bay, qui mènent leur division, puis aux Twins du Minnesota.

Après un séjour de sept matchs à l'étranger, les Jays reviendront à Toronto le 28 septembre pour conclure leur saison avec six matchs en autant de jours, dont trois contre les Yankees.