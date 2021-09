Une voie dorée au centre est libre à la mairie de Sherbrooke pour Luc Fortin

Pour le politologue Antonin-Xavier Fournier du Cégep de Sherbrooke, l’ancien ministre libéral saisira la fenêtre d’opportunité avec le retrait de la candidature de Vincent Boutin et présentera sa candidature.

C’est plus qu’un ballon politique. Nous avons un maire sortant qui a eu des difficultés au début de son mandat avant de s'améliorer au cours de la dernière année. Il y a toujours cette perception qu’il n'était pas prêt à gouverner. De l'autre côté, il y a Évelyne Beaudin qui a une personnalité qui est associée à la gauche radicale même si elle a fait un mouvement vers le centre et qu’elle tente de changer son image. Il y a deux candidats qui sont pris malgré eux avec des images polarisantes. Il y a une voie dorée au centre qui est pavée au centre. Si Luc Fortin fait une bonne campagne avec un projet à proposer, ça peut être une campagne gagnable. Il a de réelles chances de gagner. La population va être très réceptive à une telle candidature , croit Antonin-Xavier Fournier.

Il signale que l’on ne se présente pas à la mairie de Sherbrooke par défaut.

Là où cette candidature me pose un problème, c’est pourquoi il ne l’a pas présentée avant? Ça fait deux ans que Évelyne Beaudin réfléchit. Elle a sorti un livre sur la gouvernance municipale et quatre ans qu’elle siège au conseil municipal. Steve Lussier termine son mandat de quatre ans comme maire. Ils ont une vision pour la mairie. Qu’est-ce que Luc Fortin va proposer? Si c’est le cas de simplement barrer la route aux deux candidatures polarisantes, c’est décevant pour le Sherbrookois , estime le politologue.

Antonin-Xavier Fournier convient qu’il est possible que Luc Fortin ait voulu récupérer l’espace laissé par le retrait de Vincent Boutin.

Mais Luc Fortin n’est pas Vincent Boutin. Ce dernier avait de l'expérience municipale et était très constructif au conseil municipal. On ne connaît pas Luc Fortin, le candidat et le ministre. C’était un ministre effacé. J'ai hâte de voir ce qu’il proposera. Il y a quand même plusieurs points d'interrogation. Mais sur le fond, c’est une bonne chose malgré les quelques points d'interrogation que je soulève , indique Antonin-Xavier Fournier.

La politologue du Cégep de Sherbrooke rappelle que Luc Fortin avait nié son intérêt de se présenter la possibilité à la mairie de Sherbrooke au cours des derniers mois.