Nyenimana remporte le concours musical Nouvelle scène 2021

Nyenimana est la grande gagnante de la compétition Nouvelle scène cette année et représentera la Saskatchewan lors du Gala interprovincial Chant’Ouest.

Elle rentre chez elle avec une bourse de 1000 $, et un trophée réalisé par Joe Fafard.

L’auteure-compositrice-interprète originaire du Burundi est ravie. Je suis vraiment contente, je ne m'y attendais pas. Au départ, moi je croyais qu'on allait juste faire du spectacle. Parce que j'avais hâte d'être sur scène en fait et de juste rencontrer le public et tout ça. À un moment, j'ai oublié que c'est une compétition.

Nyenimana a aussi été choisie pour le concours Du haut des airs  (Nouvelle fenêtre) qui est organisé à Montréal.

Une nouvelle relance artistique

La directrice générale du Conseil culturel fransaskois, Suzanne Campagne, était la présidente du jury lors de la compétition. Cette édition a été assez extraordinaire, c’est le début de notre relance artistique.

Elle est également très contente que six artistes ont participé à la compétition. C’est la première fois qu’on a autant de participants , souligne Suzanne Campagne.

Les membres du jury ont aussi voulu faire remarquer les talents des autres participants. Ils ont également offert des prix au trio Lunch Krew (300 $) et au duo C’est ma cousine (500 $).

Avec les informations de Raphaële Frigon