Environ 2000 personnes ont manifesté à Calgary contre la vaccination obligatoire

Environ 2000 personnes ont protesté dimanche à Calgary contre la politique de vaccination obligatoire et d’autres mesures de santé publique alors que les hospitalisations liées à la COVID-19 ne cessent d’augmenter.

Le rassemblement, présenté comme un soutien aux pompiers, policiers, travailleurs de la santé et employés municipaux qui s’opposent à l’obligation de se faire vacciner, a débuté à l’Olympic Plaza avant de se diriger vers le centre-ville.

Services de santé de l’Alberta ( AHSServices de santé Alberta ) et la Ville de Calgary exigent que leurs employés soient complètement immunisés. Ils soutiennent que les gens ne pouvant pas l’être pour des raisons médicales ou autres motifs protégés par la loi seront accommodés.

Les organisateurs de la manifestation avaient demandé aux participants de porter des chemises noires ou bleues en signe de solidarité avec les travailleurs de première ligne. Cependant, aucun manifestant à qui CBC/Radio-Canada a parlé ne travaille actuellement comme premier intervenant ni ne serait soumis à une politique de vaccination obligatoire.

Blake Willard, retraité du service d'incendie de Calgary ( CFDCalgary Fire Department ) depuis 13 ans, défilait vêtu d’un chandail du CFDCalgary Fire Department et d’un chapeau Make Alberta Great Again. Il affirme ne pas être contre tous les vaccins, seulement celui de la COVID-19, ajoutant qu’il prévoyait toutefois se faire vacciner pour voyager plus tard dans l’année.

Devinez quoi, on s’habitue à cette COVID-19 , a-t-il dit. Montrez-moi les personnes décédées. Il y a de fortes chances que ces personnes âgées et plus fragiles décèdent de toute façon.

Jusqu’à présent, plus de 2400 Albertains sont décédés à cause du virus. L'une des personnes décédées cette semaine en Alberta était une jeune femme enceinte non vaccinée.

Près de 700 lits d’hôpitaux en Alberta sont occupés par des patients atteints de la COVID-19 et la province compte plus de 16 000 cas actifs, dont plus de 4400 à Calgary.

Les soins intensifs sont à 130 % de leur capacité normale cette semaine et des opérations chirurgicales ont été annulées afin de réorienter le personnel soignant. Des lits ont été ajoutés pour répondre à la demande supplémentaire.

Des lits ont également été ouverts pour les patients qui ne sont pas atteints de la COVID-19 à l'Hôpital South Health Campus de Calgary.

Fausses informations communiquées

De nombreux manifestants portaient des pancartes ou des chemises exprimant leur soutien au Parti populaire du Canada, et d'autres portaient des chemises indiquant qu'elles n'étaient pas vaccinées.

Certains des orateurs ont communiqué des informations erronées sur le nombre de cas de COVID-19 et avancé que les personnes vaccinées propagent le virus plus facilement que les personnes non vaccinées.

Le candidat indépendant de Banff-Airdrie, Derek Sloan, qui a été expulsé du caucus conservateur fédéral pour avoir reçu un don d'un suprémaciste blanc était parmi les personnes présentes au rassemblement.

Seulement 70,9 % des personnes admissibles en Alberta sont complètement immunisées, soit le plus faible pourcentage au pays.

D’autres rassemblements prévus

La Férération juive d'Edmonton a exprimé son dégoût face aux photos montrant certains manifestants assimilant la politique de vaccination obligatoire au génocide commis par l'Allemagne nazie.

Soyons clairs, sans ambiguïté : il n'y a aucune équivalence , indique la Fédération dans un message publié sur les médias sociaux. Il n’est pas nécessaire de délégitimer les victimes et les horreurs de l'Holocauste.

D'autres rassemblements ont eu lieu à Lethbridge et à Edmonton. Des manifestations sont également prévues lundi à Calgary devant les hôpitaux Foothills Medical Center et Royal Alexandra.

Des organisations du milieu de la santé ont dénoncé les manifestations anti-vaccins devant les hôpitaux, craignant qu'elles bloquent l'accès aux soins et démoralisent les travailleurs de la santé déjà épuisés.

Avec les informations de Sarah Rieger.