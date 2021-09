Amazon promet des embauches massives au pays et de meilleurs salaires

Amazon Canada embauchera 15 000 nouveaux employés d'entrepôt et de distribution à travers le pays cet automne pour soutenir ses plans d'expansion au Canada, a annoncé lundi le géant du commerce électronique.

L'entreprise a également annoncé qu'elle augmenterait le salaire de départ de ses employés de première ligne au Canada de 27 %, soit 21,65 $ l'heure plutôt que 17 $ l'heure.

Les employés actuels recevront également de 1,60 $ à 2,20 $ supplémentaires par heure, à compter de maintenant, a déclaré Amazon, peu importe leur ancienneté dans l'entreprise.

Nous nous développons très rapidement dans le pays , a déclaré Sumegha Kumar, directrice des opérations d'expédition aux clients canadiens pour Amazon Canada, dans une entrevue.

Amazon Canada compte actuellement 25 000 employés à temps plein et à temps partiel répartis dans cinq provinces. L'entreprise connaît une croissance rapide en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'explosion des achats en ligne qui en résulte.

Amazon compte désormais 46 entrepôts et installations logistiques et de livraison au Canada, comparativement à 30 à la mi-2020. D'autres annonces de croissance sont attendues plus tard cette année, selon la société.

Pénurie de main-d’œuvre

Cependant, les plans d'expansion d'Amazon interviennent alors que des segments de l'économie canadienne connaissent d'importantes pénuries de main-d'œuvre. Selon Statistique Canada, le pays a créé 90 200 emplois en août, ce qui le rapproche du niveau d'avant les pertes d'emplois historiques de l'an dernier.

Le taux de chômage au Canada est tombé à 7,1 % pour le mois – comparativement à 7,5 % en juillet – son plus bas niveau depuis le début de la pandémie l'année dernière.

Mais tous les emplois ne sont pas pourvus. L'économiste principal de la TD, Sri Thanabalasingam, a noté vendredi que l'offre de main-d'œuvre n'avait pas suivi le rythme de la forte demande de travailleurs dans les secteurs à forte intensité de contact, comme la vente au détail et la restauration, ce qui entraîne des pénuries de personnel.

Les changements de carrière et les problèmes de santé persistants pourraient être des raisons possibles du manque de travailleurs disponibles. Une citation de :Sri Thanabalasingam, économiste principal de la TD

Mme Kumar a refusé de dire si Amazon faisait face à une pénurie de main-d'œuvre au Canada, bien qu'elle ait reconnu qu'il y a des endroits où nous avons plus d'occasions que d'autres de pourvoir les postes vacants. Elle a noté que l'augmentation des salaires était un moyen de garantir que l'entreprise reste compétitive.

Nous continuerons toujours à surveiller la progression de notre marché et à faire les investissements nécessaires dans notre structure de rémunération. Une citation de :Sumegha Kumar, directrice des opérations d'expédition aux clients canadiens pour Amazon Canada

Plus tôt cette année, Amazon a annoncé une augmentation des salaires de ses nouvelles embauches aux États-Unis à 17 $ l'heure, dans l'espoir d'ajouter 75 000 nouveaux travailleurs dans ce pays.

D'autres entreprises au sud de la frontière, dont McDonald's, Costco et Walmart, ont également augmenté les salaires pour attirer plus de candidats.

Amazon offre également un bonus de 100 $ aux nouveaux employés et aux employés actuels qui présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19. La société a fait face à des épidémies de virus continues dans plusieurs de ses installations tout au long de la pandémie.

Amazon n'a pas imposé la vaccination à ses employés.