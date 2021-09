Un club de lecture pour les amateurs de bandes dessinées francophones à Calgary

Le club de lecture Dessinoox offre l’accès à un catalogue de 800 bandes dessinées en français et même la possibilité d’écrire sa propre histoire à l’aide d’images et de bulles.

Deux fins de semaine par mois, les amateurs de bandes dessinées sont conviés au centre communautaire CKE pour échanger sur leur passion en français. C’est le concept de Dessinoox, un club dédié au neuvième art lancé en avril par son fondateur, Bonus Cimpaye Tshipamba.

Dessinoox est un projet ou nous voulons vraiment promouvoir la bande dessinée et le français. Avec la bande dessinée, on aimerait que les gens qui aiment la bande dessinée puissent avoir un endroit pour aller lire, ou trouver la bande dessinée.

Pour l’amour du 9e art en français à Calgary Photo : getty images/istockphoto / mangpor_2004

La passion de Bonus Cimpaye Tshipamba pour la bande dessinée a commencé alors qu'il vivait au Burundi, et que Tintin, Blueberry et Astérix ont bercé son enfance et ses études.

[Le projet de Dessinoox] s’est manifesté par l'opportunité que j’ai eue en venant ici au Canada, parce que ça m’a été vraiment facile d’avoir les bandes dessinées que je ne pouvais pas avoir là d'où je viens au Burundi, dit-il. C’est toujours bien de partager ce qu’on aime avec les gens qu’on aime.

Pas seulement pour les francophones

L’entièreté de la collection de Dessinox est en français. On y trouve les grands classiques belges et français comme Spirou, Tintin et Les 4 As.

Selon Andy Mason, un membre du club, Dessinoox ne s’adresse pas qu’aux francophones, c’est aussi une bonne occasion pour les francophiles de venir pratiquer le français.

C’est un bon point de départ, ça évite de commencer avec des récits compliqués, c’est une bonne façon de s’introduire à la lecture en français, dit-il.

En plus d’offrir le club de lecture deux fois par mois, Dessinoox offre un service de livraison à domicile et d’emprunt.

La collection de Dessinoox compte plus de 800 titres qu’il est possible de lire lors du club de lecture ou d’emprunter pour lire tranquillement chez soi. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Bonus Cimpaye Tshipamba espère aussi aider les gens à réaliser leur propre bande dessinée.

Si vous voulez faire une histoire de votre famille, une histoire que vous aimeriez raconter aux gens, à votre famille, à vos enfants, à vos amis, vous pouvez faire ça en images, explique-t-il. Venez, on vous aide, on s’assoit et on vous montre comment ça se fait.

Il faut être membre du club pour accéder à tous ces services. Les frais d’abonnement sont de 40 $ pour l’année avec un surplus de 20 $ à 60 $ pour emprunter les livres et la livraison. Les sessions à la pièce coûtent 15 $.