Un bureau de vote prévu dans une école élémentaire d’Ottawa dérange

Ça suscite toutes sortes de questions à minuit moins le quart , a lancé en entrevue l’un de ces parents qui ont été avisés par courriel vendredi soir, Joël Beddows.

Il soutient que le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) n’a pas discuté au préalable, avec les parents, du fait que l’école publique Francojeunesse allait servir de bureau de vote, le 20 septembre.

On se pose la question. Ont-ils vraiment à cœur la santé de nos enfants? Est-ce qu’ils font tout en leur possible pour les garder en sécurité pendant cette pandémie? Les réponses ne vont pas dans le bon sens , a ajouté celui dont la fille fréquente l’établissement scolaire.

Les élèves de cette école élémentaire du quartier Côte-de-Sables sont, pour la plupart, trop jeunes pour être admissibles à la vaccination contre la COVID-19. Par ailleurs, le groupe de parents inquiets trouve que le fait d’accueillir un bureau de vote est contradictoire avec la politique de l’école empêchant les parents de mettre les pieds dans le bâtiment, en raison de la pandémie.

Ça fait deux rentrées de septembre où je n’ai pas vu la salle de classe de mon enfant et où je n’ai jamais rencontré l’enseignante en personne, mais ils sont prêts à accueillir des étrangers dans notre école , a affirmé Shoshanah Deaton, mère d’une élève.

Mindy Sishel, Shoshanah Deaton et Joël Beddows sont trois parents d'enfants fréquentant l'école Francojeunesse. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario n’a pas donné suite à la demande d’entrevue d’ICI Ottawa-Gatineau, dimanche.

Élections Canada a indiqué que de nombreux conseils scolaires en Ontario ont refusé d’accueillir un bureau de vote. Pour les écoles où d’autres conseils scolaires ont donné leur aval, des règles sanitaires devront être respectées, a-t-on précisé par courriel.

Dans de nombreuses écoles utilisées comme lieux de scrutin, on peut accéder directement à la salle de vote par une entrée extérieure éloignée de l’entrée principale et des salles de classe. Pendant la pandémie, nous ferons des efforts supplémentaires – notamment en embauchant davantage de personnel électoral et en mettant en place des mesures de sécurité additionnelles – pour nous assurer que les électeurs restent dans la salle de vote ou l’aire d’attente désignée et qu’ils n’ont aucun contact avec les élèves et le personnel de l’école , a-t-on déclaré.

N’empêche, Shoshanah Deaton juge que le risque encouru n’est pas nécessaire , même si des mesures seront en place.

Les parents rencontrés par ICI Ottawa-Gatineau demandent à ce qu’une journée pédagogique qui était prévue le 27 septembre soit déplacée pour coïncider avec le jour du scrutin fédéral afin que leurs enfants ne soient pas dans l’enceinte de l’école en même temps que les électeurs.

Si rien ne change, probablement que je vais garder mon enfant à la maison , a indiqué une autre mère, Mindy Sishel, estimant ne pas être seule à envisager cette avenue.

Avec les informations de Fiona Collienne