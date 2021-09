Le maire d’Ottawa dénonce une manifestation prévue en face de l’Hôpital d’Ottawa

En tant que Canadiens, nous avons le droit d’exprimer nos pensées. Cependant, quand ces manifestations se retrouvent sur le chemin du travail critique de nos professionnels de la santé, en pleine pandémie, ça ne passe pas , a-t-il lancé dans une publication Twitter rédigée en anglais, dimanche soir.

L’Association des hôpitaux de l’Ontario et plusieurs autres intervenants ont dénoncé la série de manifestations qui seraient prévues devant plusieurs hôpitaux de l’ensemble du Canada, lundi.

À ceux qui ont l’intention de manifester à Ottawa demain : tout ce que je vous demande est de respecter les soins de services essentiels qui entrent et sortent de nos hôpitaux , a ajouté le maire Watson.

Il a indiqué s’être entretenu avec le Service de police d’Ottawa, soutenant que ce dernier allait être prêt à répondre en fonction de ce que la situation exigerait.

Par ailleurs, les conseillers municipaux Catherine McKenney, Shawn Menard et Jeff Leiper ont écrit au directeur général des Services de protection et d'urgence de la Ville, Anthony Di Monte.

Nous vous écrivons pour exprimer que nous nous attendons et espérons fervemment que nos ressources de la Ville sont coordonnées et que les outils appropriés, dans notre autorité légale, seront utilisés pour assurer un accès sécuritaire à l’Hôpital d’Ottawa pour les employés, patients et visiteurs , peut-on y lire, selon une capture d’écran partagée par Catherine McKenney, via Twitter.