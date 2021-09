Franc succès pour les Rendez-vous d’Howard à Sherbrooke

Florence K, Tocadéo et Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs ont notamment fait des prestations au cours de la fin de semaine. Des visites guidées et des spectacles pour enfants ont également été organisés.

Le directeur général du Rendez-vous d'Howard, Francis Demers est satisfait du nombre de visiteurs et du déroulement de cette édition un peu différente.

Les gens sont là, ça répond bien, la vente de billets va bien. Je pense que les gens se sentent très en sécurité avec l'événement qu'on a monté. Une citation de :Francis Demers, directeur général des Rendez-vous d'Howard

L'imposition du passeport vaccinal à l'entrée des spectacles n'a pas posé problème aux organisateurs, précise le directeur général de l'événement. Il constate également que les règles comme le port du masque et l'obligation de demeurer assis pendant les spectacles ont été bien respectées.

Miser sur la programmation musicale

Les aspects culturels et patrimoniaux de l'événement ont été partiellement laissés de côté cette année, en raison des exigences sanitaires. L'accent a plutôt été mis sur les spectacles musicaux en plein air.

On a une formule qui est très musicale. Les endroits où on donne habituellement des conférences sont plus petits et ça laissait pas assez de place pour avoir une audience intéressante. Par contre, on a mis le paquet avec une programmation musicale. On a une grande scène qui est une nouveauté cette année , décrit Francis Demers.

En raison des mesures sanitaires, la billetterie a été disponible en ligne, mais des billets ont aussi pu être achetés sur place. Les billets ont été vendus à 10 $ ou moins pour tous les spectacles.