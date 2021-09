Nouvelle scène 2021 : les artistes fébriles à quelques heures du concert final

Nouvelle scène est un événement tremplin qui permet aux artistes de la chanson d’expression française de bénéficier d’une plateforme pour leur développement professionnel.

Plusieurs fransaskois se préparent à présenter le fruit de leur travail après plusieurs mois de formation. Le duo C’est ma cousine, le trio Lunch Krew ainsi que les artistes émergents Isabelle Mercier, Michel Clément, Thuy Nguyen et Nyenimana sont ainsi sont ainsi de la partie cette année.

Je pense qu'on se sent bien, on a hâte de jouer ce soir et on s'amuse entre-temps.

Une citation de :Liz Tkachuk, membre du duo C'est ma cousine