L’arrivée du passeport vaccinal en C.-B. préoccupe des groupes communautaires

Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé Adrian Dix et à la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, les signataires mentionnent que le passeport vaccinal pourrait restreindre l'accès aux services pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, ainsi que pour les personnes qui ne possèdent pas de documents officiels permettant de prouver leur identité.

La lettre, publiée par la Pivot Legal Society au début du mois, affirme que la Province n'a pas réussi à trouver de solution pour les personnes sans pièce d'identité, ce qui pourrait inclure des femmes qui tentent de fuir une situation de violence, des personnes itinérantes et des immigrants sans papiers.

Plusieurs exemptions déjà en place

En Colombie-Britannique, le passeport vaccinal ne s’appliquera que pour les activités jugées non essentielles.

Il ne sera pas requis dans les épiceries et les magasins d'alcools, les pharmacies, pour accéder à de la restauration rapide, dans les salons de coiffure, les hôtels, les banques, les commerces de détail, les banques alimentaires ni dans les refuges.

Pour obtenir le code QR qui sert de preuve de vaccination, les résidents ont besoin d'un numéro d'assurance-maladie personnel.

Une fois le code QR obtenu, la personne peut sauvegarder une version numérique sur son téléphone intelligent ou en imprimer une copie papier qu’elle pourra utiliser en combinaison avec une preuve d’identité avec photo.

Les personnes qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à une imprimante peuvent composer le 1-833-838-2323 pour recevoir une copie par la poste. Le service est notamment offert en français. Elles peuvent aussi visiter en personne un centre Service BC.

Plusieurs angles morts selon des groupes communautaires

Les groupes signataires jugent toutefois que la simple possession d’un document papier peut s’avérer un défi pour des personnes vulnérables.

Si vous êtes sans-abri et que vous vivez à l’extérieur, vous promener avec un morceau de papier n’est tout simplement pas possible , affirme Rowan Burdge, cosignataire de la lettre et directrice de la coalition BC Poverty Reduction. Nous avons vu des campements où les gens ont vu leurs biens saisis.

Selon les signataires, la Province n'en a pas fait assez pour suivre les conseils des organismes sur le terrain qui aident les personnes vivant dans la pauvreté ou avec un handicap à respecter les directives de santé publique.

Nous sommes absolument en faveur de la vaccination. Mais les barrières systémiques qui viennent avec cette politique nous préoccupent. Une citation de :Rowan Burdge, directrice de la coalition BC Poverty Reduction

Disability Alliance BC, qui a également signé la lettre, a quant à elle déclaré dans un autre communiqué qu'exiger un passeport vaccinal sans permettre d’exception pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de leur état de santé est une discrimination flagrante .

Une situation exceptionnelle disent les autorités

Par voie de communiqué, le ministère de la Santé affirme avoir fait ce qu’il pouvait pour relever certains de ces défis.

Concernant le cas de gens qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, le ministère a déclaré qu'il y aurait un processus d’exemption dans des circonstances extrêmement rares .