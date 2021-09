Pancartes vandalisées : Alexis Brunelle-Duceppe porte plainte

Peinture en aérosol, coups de masse et autocollants conspirationnistes : plus d’une dizaine de grandes affiches et quelques pancartes standards ont été saccagées par des vandales lors des derniers jours.

Le député sortant souhaite qu'une enquête soit faite pour trouver les coupables des ces actes qui illustrent un certain niveau d'agressivité à l'endroit des politiciens.

On a vu des collants posés sur les pancartes avec des propos complotistes, bien je me dis que ça vient probablement de cette frange-là de la société et c’est effectivement plus violent que ce l’était dans le message qui est envoyé et puis ça n’a pas lieu d’être.

Le candidat bloquiste soutient qu’il n’avait pas vu d’acte similaire lors de la dernière campagne électorale fédérale en 2019.