Le Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean veut plus de ressources en santé mentale

Dimanche matin, la directrice du centre, Mélanie Boivin, a dû intervenir dimanche aux côtés de la Sûreté du Québec et du service incendie de Mashteuiatsh alors qu'une jeune femme attikamek était en détresse dans les eaux du lac Saint-Jean. Elle avait été admise à l'hôpital de Roberval quelques heures plus tôt avant d'obtenir son congé. Cette situation illustre bien les enjeux auxquels le Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean fait face.

Pour Mélanie Boivin, cette histoire est la goutte de trop. Elle souhaite une intervention du gouvernement.

On doit répondre aux besoins de la population autochtone qui vit au Lac-Saint-Jean que ce soit avec le Regroupement [des centres d’amitié autochtones] ou non. Ils ont une responsabilité populationnelle à cet égard-là.

Selon elle, il est urgent d'agir en matière de santé mentale chez les Autochtones avant qu'un drame ne se produise. L'organisme a des ennuis financiers depuis la fin de son association avec le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et est incapable d'accompagner convenablement les membres de la communauté qui vivent de la détresse psychologique.

Mme Boivin refuse de blâmer le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour cette problématique.

On veut agir, on le voit, il y a une volonté à l'interne, mais on n'a pas les moyens de le faire au moment où on se parle.

Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a discuté du problème avec Mélanie Boivin lors de son passage dans la région en juillet dernier. Son bureau nous a répondu être toujours à la recherche de solutions.

