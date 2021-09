Journée d’accueil des nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda

L'événement s'est tenu dimanche après-midi sur le site du Poisson Volant.

Le Cégep et l'UQAT, la Mosaïque, le Centre local de développement et la maison de la Famille entre autres ont tenu des kiosques pour proposer des services d'accompagnement aux nouveaux venus.

Parmi les nouveaux arrivants présents sur place, Naji Maghari et Mehdi Nakouri, recrutés récemment par la Fonderie Horne.

Mehdi Nakouri et Naji Maghari sont de nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Ils ont quitté Montréal après plusieurs années d'études universitaires pour s'installer à Rouyn-Noranda.

J'ai juste décidé qu'il était temps pour moi de quitter Montréal après cinq ans d'études là-bas. Surtout, j'avais beaucoup entendu parler de l'Abitibi. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des stages ici, qui ont bien aimé. Quand j'ai trouvé l'opportunité de travailler ici, c'était un choix facile , explique Naji Maghari.

Je ne suis pas du genre à aimer vivre en grande ville. Et à Montréal, ce n'était pas vraiment facile, surtout avec la COVID et le confinement. Et pour les jobs, ce n’était pas si facile que ça. Et comme j'étais finissant à l'ÉTS en maîtrise, j'ai galéré un peu pour trouver un poste et heureusement j'en ai trouvé un ici et je suis très content de tout ce que la ville offre , ajoute Mehdi Nakouri.

Pour la mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire, la région a besoin d'attirer la main-d’œuvre dont elle a besoin.

Mais il est aussi nécessaire de mettre en place des structures pour la rétention de ces personnes.