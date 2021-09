Preissac participe à un projet de lutte aux changements climatiques

La municipalité de Preissac participe à un projet de Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs pour préserver la biodiversité.

Elle fait partir de neuf municipalités et une MRC du Québec qui ont adhéré à l'initiative intitulée En mode Solutions Nature.

Le projet d'une durée de trois ans vise à faire connaître le rôle des milieux naturels dans la captation du carbone.

Ce qu'on va faire pendant les trois prochaines années, c'est accompagner neuf municipalités et une MRC, incluant une municipalité située en Abitibi-Témiscamingue, pour les aider à mettre en œuvre des actions concrètes qui visent à protéger, restaurer et mieux gérer les écosystèmes dans l'optique de capter, stocker du carbone , explique la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard.

Ça va aussi servir à aider à s'offrir une protection naturelle, par exemple face aux sécheresses, aux inondations et aux feux de forêt, ajoute-t-elle.

Le bureau municipal de Preissac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Preissac a été sollicitée pour prendre part au projet.

Le maire Donald Rheault espère pouvoir aider à trouver des solutions aux changements climatiques.

Notre participation dans un premier temps, nous allons créer un comité multipartite régional sur le territoire de la municipalité de Preissac avec plusieurs acteurs. On va être chapeauté par Nature Québec évidemment. On va dresser un portrait de notre municipalité et après ça, on verra quelles sont les actions qu'on pourrait apporter pour l'objectif du comité. C'est par la nature , dit-il.