Un père inquiet pour son fils, la SHA veut ralentir les services de santé non urgents

Après la décision de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) de suspendre les services non urgents dans le but d'alléger le système de santé, un père de Regina craint maintenant que les changements retardent l’opération de son fils d’un an et demi.

Le garçon a un testicule non descendu, qui, s'il n'est pas traité à temps, peut augmenter les risques d'infertilité et de cancer des testicules, selon des informations générales concernant cet enjeu de santé sur le site de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Le père, Bryce Gorman, explique que les médecins lui ont conseillé l’opération de son fils avant ses deux ans pour éviter que le risque de cancer puisse être multiplié par plusieurs.

La date de l'opération n’est pas encore fixée, mais il s'attend à ce que son fils fasse partie des interventions chirurgicales mises en attente.

La décision de l'autorité sanitaire de suspendre les services non urgents a pour but d'alléger temporairement le poids qui pèsent sur les travailleurs de la santé alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente.

Vendredi matin, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a confirmé à CBC qu'elle entend ainsi réaffecter des ressources à la lutte contre la COVID-19.

Fâché contre les non-vaccinés

Bryce Gorman qui est un travailleur paramédical en soins avancés s’indigne de la situation.

Les gens sont réaffectés de leurs postes habituels à des endroits où ils ne travaillent pas normalement - aux soins intensifs, dans différents services, etc. Et cela a un impact négatif sur les gens à un niveau élevé.

Selon lui, la plupart des hospitalisations liées à la COVID-19 qui pèsent actuellement sur le système sont le fait de personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

Ce que les gens doivent réaliser maintenant, c'est qu'ils retirent des services à d'autres personnes qui en ont besoin rapidement, et maintenant ils les retirent à des enfants d'un an et demi , se plaint-il.

Il croit que certaines de ces personnes ne comprennent pas l'impact de leurs actions sur les autres.

Cela affecte tout le monde maintenant, parce qu'au niveau de base, cela affecte les services dans leur ensemble - et ce n'est pas seulement mon petit gars.

Sept Saskatchewanais sur 10 sont déjà entièrement vaccinées. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Un enjeu qui préoccupe également la SHA

La propagation incontrôlée de la COVID-19 au sein de cette population [non vaccinée] fait grimper la pression sur nos hôpitaux et aura pour conséquence que les résidents de la Saskatchewan se passeront de certains services de santé sur lesquels ils comptent pour maintenir leur qualité de vie , indique le président et chef de la direction de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Scott Livingstone.

En date de samedi, 198 personnes sont hospitalisées en Saskatchewan pour la COVID-19.

Sur ce total, 153 (77 %) n'ont pas reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19, selon le tableau de bord de la COVID-19 de la province.

La Saskatchewan a le deuxième taux le plus bas de vaccination au Canada, avec un peu plus de 71 % de la population admissible entièrement vaccinée, selon l'outil de suivi des vaccins de CBC.

Soixante-dix-huit pour cent des Canadiens admissibles ont déjà reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Du déjà vu

Selon le ministère de la Santé de la Saskatchewan, 33 827 patients étaient en attente d'une intervention chirurgicale au 30 juin, avant que les services de chirurgie ne reviennent aux normales saisonnières en juillet.

Scott Livingstone, a déclaré dans le bulletin d'information de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan que l'autorité sanitaire avait procédé à un ralentissement ciblé similaire lors de la première vague de la pandémie et qu'elle était convaincue qu'il serait efficace maintenant.

Avec les informations de Dayne Patterson