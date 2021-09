Plusieurs écoles fermées après une éclosion dans une école primaire de Charlottetown

L’enseignement en personne est suspendu à l’école West Royalty pour la semaine du 13 au 17 septembre. Une éclosion de COVID-19 y est maintenant officiellement déclarée.

Samedi, la province avait annoncé la découverte d’un cas de COVID-19 dans cet établissement. Quatre nouvelles infections liées à West Royalty ont été découvertes, toutes chez des personnes de moins de 19 ans, signale-t-on dimanche.

Plusieurs autres écoles seront fermées aux élèves pour au moins trois jours, du 13 au 15 septembre. Cela inclut l’École François-Buote, un établissement francophone faisant partie de la Commission scolaire de langue française.

Il n’y aura pas d’enseignement virtuel dans les écoles fermées pour trois jours. Les autorités de santé publique utiliseront cette période pour la recherche de contacts et le dépistage.

À l’inverse, les élèves de West Royalty recevront leurs cours en ligne cette semaine.

L'école West Royalty Elementary, à Charlottetown, sera fermée aux élèves toute la semaine. Photo : CBC / Jane Robertson

Ailleurs dans la province, certaines directives ont été données aux établissements d’enseignement afin d’élever le niveau de vigilance face au virus.

Six nouveaux cas de COVID-19 découverts

Dans un point de presse aux côtés du premier ministre Dennis King, dimanche après-midi, la docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, a signalé la découverte de 6 nouveaux cas de COVID-19, tous chez des personnes d’âge mineur.

En plus des quatre nouvelles infections liées à l’école primaire West Royalty, un élève de l’école secondaire Charlottetown Rural High a contracté la maladie.

L’autre cas découvert n’est lié à aucune école, précise la Dre Morrison.

En majorité des enfants

La médecin hygiéniste en chef souligne que 10 des 11 derniers résultats positifs à la COVID-19 dépistés dans la province sont chez des enfants ou des adolescents.

Dans tous ces cas, sauf un, les personnes mineures n'était pas admissibles à la vaccination contre la COVID-19. Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux individus de 12 ans et plus.

La santé publique avait déjà identifié une cinquantaine de contacts rapprochés, dimanche, et la liste s’allonge , a dit la Dre Morrison.

Je m’attends à voir plus de cas positifs dans les prochains jours. Une citation de :Dre Heather Morrison

Les autorités de santé publique ignorent pour le moment si les nouveaux cas peuvent être liés à des déplacements hors du Canada atlantique, mais prendront dans l’immédiat leurs décisions en assumant qu’il existe une transmission communautaire du virus à l’Île-du-Prince-Édouard.

Nous savons que la COVID-19, incluant le variant Delta, cible des groupes de personnes qui ne sont pas vaccinées. C’est ce qui se produit en ce moment. Ce variant se transmet plus rapidement, même chez les enfants, bien qu’il n’y ait pas d’indications qu’il cause des symptômes plus graves ou prolongés chez les enfants , a déclaré la Dre Morrison.

Bien que rares, la COVID longue chez les enfants ou des symptômes sévères demeurent néanmoins possibles, a-t-elle ajouté.

Il y avait dimanche 14 cas actifs de COVID-19 recensés à l’Île-du-Prince-Édouard, mais aucune hospitalisation en lien avec le coronavirus.

Selon les plus récentes données provinciales, partagées le 8 septembre, 92 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et au moins 83 % ont reçu deux doses.