L’Amérique du Nord découvre Dune; Villeneuve rêve déjà à une suite

La superproduction a eu sa première au Festival de Venise le 3 septembre dernier.

Vous recevez toute la puissance des paysages, et en même temps, c'est le meilleur moyen de devenir intime avec les personnages , explique Denis Villeneuve.

Le réalisateur de Sicario, Arrival et Blade Runner 2049 a sélectionné des vedettes pour l'interprétation : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem ou encore Zendaya.

Denis Villeneuve avait sévèrement critiqué la décision d'une double sortie en Amérique du Nord, le 22 octobre, à la fois au cinéma et sur petit écran au moyen de HBO Max, la plateforme de diffusion en continu du géant WarnerMedia.

Cette décision annoncée en pleine pandémie, au moment où les salles de cinéma n'étaient pas encore rouvertes, ne respecte ni l'amour pour le cinéma ni pour le public , avait dénoncé le cinéaste québécois.

Sa crainte est aussi que cela nuise au succès en salle du film et condamne une possible suite.

Le film reprend en effet uniquement l'intrigue de la première partie du roman Dune, de Frank Herbert. Cet ouvrage a donné lieu à un cycle original (1965-1985) qui comprend six tomes. Dans cette saga, des tribus et des potentats s'affrontent, des millénaires après notre ère, pour le contrôle de l'épice, un mélange qui prolonge la vie, offre des pouvoirs prophétiques et permet de voyager dans l'espace.

Denis Villeneuve a avoué sur le tapis rouge de Toronto samedi que si une suite se faisait, ce serait fantastique . Je viens de poser les bases; le monde est expliqué au public, maintenant. Dune "2" serait pour moi un pur plaisir cinématographique.

Denis Villeneuve et Rebecca Ferguson samedi soir lors de la présentation de «Dune» au TIFF Photo : Getty Images / Emma McIntyre

Rebecca Ferguson, qui incarne la concubine royale Lady Jessica, a déclaré qu'elle ignorait également tout de la possible suite, mais qu'elle en rêve.

L'a-t-il écrit? Je ne sais pas. Je l'espère , affirme-t-elle. À moins qu'il retienne quelqu'un d'autre , ajoute-t-elle.

Avec le premier des six volumes du cycle Dune, Frank Herbert avait posé en 1965 les bases d'un feuilleton spatial qui est devenu une œuvre majeure de la science-fiction, à l'influence considérable; dans la série Star Wars, notamment.

Tenant à la fois de la tragédie grecque, du mythe biblique et de l'épopée médiévale, Dune semblait taillé pour le septième art. Pourtant, il traîne la réputation de film maudit par excellence, plusieurs réalisateurs s'y étant cassé les dents. L'adaptation de David Lynch, sortie en 1984, avait été un retentissant échec critique et commercial.