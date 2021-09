Exercer un métier d’antan

Certains métiers autrefois essentiels se font de plus en plus rares. C’est notamment le cas de celui de taxidermiste. Cependant, des artisans au nord du Lac-Saint-Jean continuent d’exercer leur art.

Angelo Gagnon est taxidermiste depuis 30 ans. Au Québec, ils ne seraient plus qu'une quarantaine à exercer cette profession.

​​Le métier de taxidermiste, en réalité, c'est naturaliser les animaux. Avant ça, on appelait ça empailler. Une citation de :Angelo Gagnon, taxidermiste

Angelo travaille chez Bilodeau Canada, une entreprise de transformation des produits de la fourrure à Normandin. Chaque année, de 2000 à 3000 animaux y sont naturalisés pour des clients canadiens et internationaux. Trophée de chasse, décoration de maison ou animal mécanisé pour le cinéma : le montage de chaque pièce reste unique.

Le taxidermiste vient de finaliser cette semaine un projet ambitieux : deux orignaux qui s'affrontent. C’est un projet qu’il souhaitait réaliser depuis plusieurs années.

Deux orignaux en position d’attaque, une œuvre que le taxidermiste Angelo Gagnon vient de terminer. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

J'ai visualisé en masse [...] des photos, des vidéos d'orignal, pour savoir où sont les muscles. Parce que quand on fait de la taxidermie, il faut connaître les animaux , explique-t-il.

Après avoir sculpté les muscles de l’animal dans l’uréthane, Angelo coud la peau déjà apprêtée sur la structure afin de reconstituer l’orignal.

L’apprêteur de peaux : une deuxième et longue vie pour l’animal

Les apprêteurs de peaux à fourrure sont des collègues essentiels aux taxidermistes. Mais on ne compterait seulement qu'une dizaine de ces professionnels au Québec.

Marco Gilbert pratique ces techniques depuis plus d’une vingtaine d'années chez Bilodeau Canada. Malgré ses années d'expérience, chaque peau demeure un nouveau défi pour lui et le processus d'apprêtage de la fourrure s'étale sur deux semaines.

Marco Gilbert est maître-apprêteur de fourrures et travaille chez Bilodeau Canada depuis 29 ans. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Nous, ce qu'on fait, je vois ça comme donner une deuxième vie. Ces gens-là qui vont tuer un animal, qui vont le laisser pourrir, ils le gaspillent. Tandis que nous, on le prend et on fait un beau produit qui va garder un enfant au chaud, quelqu'un au chaud. [...] Et la peau, elle ne pourrira plus. Elle va être bonne longtemps. Ça va être bon 30, 40 ans, 50 ans. C'est pas gaspillé , soutient Marco Gilbert

Sur les 12 000 peaux que Marco apprête au cours d’une année, 20 % servent à la taxidermie, mais la majorité va à la confection de bottes et de vêtements.

La confectionneuse : transformation de la fourrure, transformation du métier

Après trois décennies chez Bilodeau Canada, Huguette Tremblay a vu le travail de confection se transformer au fil des années.

Huguette Tremblay s'occupe de la confection depuis 30 ans chez Bilodeau Canada. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

C’était pas tout le temps évident, les nouvelles méthodes. Quand on a commencé, on faisait tout à la main. Aujourd’hui, quand on pose des œillets, il y a des machines qui font ça. Une citation de :Huguette Tremblay, confectionneuse

À son arrivée à Bilodeau Canada il y a 30 ans, Huguette n’avait qu’un autre collègue pour travailler avec elle à la confection des bottes. Ce département de l’entreprise compte maintenant 39 employés.

Sa fierté est de voir les fourrures qu’elle a travaillées être portées par des gens à l’autre bout de la planète.

À un moment donné, on écoute la télévision et : "Ah, c’est moi qui l’ai taillé, ce chapeau-là. Ça, c’est nos articles, c’est nous autres qui les avons faits ", raconte la confectionneuse.

Des milliers de produits sont confectionnés chaque année chez Bilodeau Canada. L’exportation à l’international représente 20 % des ventes de l’entreprise.