Blanchet souhaite restaurer l’image du Québec dans le monde

Dans son communiqué de presse, le parti justifie cette initiative par le besoin d’expliquer et mettre en valeur les choix de société des Québécois et de mettre fin à la culture de ce qu’on appelle parfois le Québec bashing .

Le dénigrement du Québec semble normalisé au Canada, et les événements du débat des chefs en anglais n’en sont qu’une manifestation. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le leader bloquiste s’est fait demander jeudi soir par l’animatrice du débat anglophone pourquoi il cautionnait une loi discriminatoire, soit la Loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, dans un contexte où il ne reconnaît pas le racisme systémique.

Pendant la conférence de presse qui a suivi le débat, le leader bloquiste a déclaré qu’une chaudière d’insultes a été lancée au visage des Québécois. On s’est fait traiter de racistes et de xénophobes par l’animatrice en commençant le show. Ordinaire , avait-il commenté.

De passage à Sainte-Luce-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent, Yves-François Blanchet a précisé dimanche que l’idée d’une stratégie pour restaurer l’image du Québec avait été adoptée bien avant les événements de jeudi dernier et qu’elle figurait dans sa plateforme électorale.

Vérification faite, à l’article 11 du document on peut lire : le Bloc québécois n’acceptera pas que la réputation de la nation québécoise soit entachée par des attaques calomnieuses lorsque nous faisons valoir nos droits, notre langue et nos choix de société .

Le leader bloquiste a expliqué en conférence de presse qu’il a réclamé pareille proposition après la lecture de reportages qui véhiculaient une image lointaine du Québec dans les pages du New York Times, du Washington Post et dans des médias français au cours des dernières années.

En matière de valeurs, de langue française et de laïcité, pour les Français, à la limite on est presque mous. Pour les Américains abreuvés à l’appareil médiatique canadien, on est presque fous. Et ça m’avait passablement choqué , a-t-il relaté.

À cela, il a ajouté à sa liste de célèbres textes dans les médias canadiens un peu gênants, mais tellement ancrés dans la culture canadienne . C’est très révélateur et ça commande une action, qui était dans la plateforme du Bloc. Il faut restaurer l’image du Québec , a-t-il clamé.

Une série de moyens

Pour redorer le blason digne, fier, beau de la nation québécoise, le Bloc entend se servir de divers moyens. D’abord, il compte utiliser l’important dispositif diplomatique à Ottawa auquel la formation politique a accès, sans oublier l’appareil consulaire à Québec et à Montréal.

Il y a également les projets de déplacements à l’étranger. Le parti prévoit aller rencontrer les partenaires naturels du Québec. Il cite en exemple la France, la Belgique et la Catalogne. Je n’exclus pas le Royaume-Uni, parce qu’on mérite d’être connus pour qui on est , a-t-il ajouté.

La formation politique prévoit aussi écrire et faire diffuser des lettres ouvertes dans des médias en Europe, aux États-Unis et au Canada anglais pour rétablir les faits.

Par surcroît, le Bloc entreprendra une opération de réseautage afin de reconstruire un appareil diplomatique, d’un dispositif de relations internationales propre à la nation québécoise . Le chef explique que ce réseau sera complémentaire aux délégations et bureaux du Québec dans le monde. Il me semble essentiel de reconstruire cela pour plusieurs usages futurs , a-t-il affirmé.

Le chef du Bloc s’est fait questionner à savoir si la publication imminente d’un livre de l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould est matière à entraîner un retour d’une étiquette défavorable du Québec en raison de soupçons de corruption.

Il a parlé de l’affaire SNC-Lavalin en rappelant la couverture controversée du magazine Maclean’s sur laquelle on retrouvait, a-t-il décrit, un Bonhomme Carnaval avec des valises pleines d’argent qui revolait partout, qui disait et criait haut et fort que les Québécois étaient des corrompus .