Yves-François Blanchet de passage dans l’Est-du-Québec dimanche

Le leader bloquiste a fait un arrêt à la promenade piétonnière de la municipalité tôt en matinée. Il était accompagné des candidats du Bloc québécois dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques et dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Maxime Blanchette-Joncas et Kristina Michaud.

Il a pris la parole relativement à la nécessité de mettre fin à ce qu'il surnomme la culture du Québec Bashing .

Il faut restaurer l’image du Québec. Il y eut une époque où le Québec avait un réseau international puissant, branché et assez exceptionnel. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef bloquiste dit être interpellé par de nombreux Québécois depuis la tenue du débat des chefs en anglais de jeudi dernier. Je n’exagère pas si je vous dis que les trois quarts des gens m’ont exprimé leur mécontentement […] , calcule-t-il.

Bien avant les anecdotes de jeudi dernier, j’avais déjà l’intention, et on l’a fait, de mettre au programme et à la plateforme du Bloc une volonté de restaurer l’image du Québec, de ses valeurs, de son attachement à sa langue, de la légitimé de toute espèce de démarche qu’on pourrait faire dans ce sens-là , fait valoir Yves-François Blanchet.

Le chef Yves-François Blanchet a pris la parole en présence de deux de ses candidats dans l'Est-du-Québec, Maxime Blanchette-Joncas (Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques) et Kristina Michaud (Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

À son avis, plusieurs moyens peuvent être mis en branle pour y parvenir.

M. Blanchet cite notamment les dispositifs diplomatiques déjà en place, ainsi que les projets de déplacements à l’international afin d’aller à la rencontre d’interlocuteurs naturels du Québec comme la France, la Belgique et la Catalogne.

Des lettres ouvertes pourraient également être écrites dans des médias européens, américains et canadiens, croit-il.

D'autres enjeux

Blanchet a notamment été questionné sur le cadre financier du Nouveau Parti démocratique. Le chef néodémocrate propose un plan qui prévoit le plus grand montant pour les transferts en santé. Le bloquiste estime qu'il n'est pas réaliste et qu'il mènerait le pays tout droit à la faillite.

Concernant la pénurie de main-d'œuvre et le recours aux travailleurs étrangers, Yves-François Blanchet tape du poing sur la table.

Un gouvernement qui est capable de se taper un déficit de 154 milliards $ devrait être capable de trouver de l’argent pour augmenter les ressources au niveau du ministère de l’Immigration et traiter les dossiers , a t-il commenté.

En Gaspésie en après-midi

Après un dîner à New Richmond en compagnie de militants et du candidat dans Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine Guy Bernatchez, le chef bloquiste prendra la route de New Carlisle.

Guy Bernatchez, candidat bloquiste dans Gaspésie-Les-Îles de-la-Madeleine, photographié lors du lancement de sa compagne électorale, à Grande-Rivière (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Il est attendu sur place vers 14 h pour une visite de l’Espace René-Lévesque. En fin d’après-midi, il visitera le Havre de pêche et le Parc d’hivernage de Grande-Rivière en compagnie du maire de la municipalité, Gino Cyr.

Yves-François Blanchet est le premier chef à venir faire campagne dans l'Est-du-Québec depuis le déclenchement des élections.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs