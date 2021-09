Un irritant pour bien des électeurs désireux de participer au vote par anticipation

En théorie, chaque Canadien de 18 ans et plus aurait dû recevoir sa carte d'information de l'électeur par la poste avant le 10 septembre.

Or, ce scénario ne s'est pas concrétisé à plusieurs endroits au pays.

Par exemple, de nombreux citoyens de la circonscription de Jonquière n'ont toujours pas vu la couleur de ce document, et ce, même si le vote par anticipation a déjà pris son envol.

Le porte-parole d'Élections Canada, Serge Fleyfel, explique que cette fâcheuse situation est liée à un enjeu purement logistique.

Les directeurs de scrutin ont eu le mandat de trouver des lieux plus vastes pour favoriser la distanciation et pour s'assurer de la sécurité des travailleurs électoraux, des citoyens et des candidats , explique-t-il.

La recherche a donc été plus complexe qu'à l'habitude.

Pour pouvoir imprimer les cartes, il fallait avoir signé les baux pour les bureaux de scrutin , ajoute M. Fleyfel.

Selon lui, il est tout à fait possible pour un citoyen de participer au vote par anticipation sans avoir en main sa carte d'information de l'électeur.