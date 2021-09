Justin Trudeau à l’offensive en territoire bloquiste

C'est dans la circonscription de La Prairie, acquise au bloquiste Alain Therrien depuis 2019, que les libéraux ont arrêté leur caravane, dimanche matin. La Montérégie constitue un véritable champ de bataille entre libéraux et bloquistes.

À une semaine du scrutin, Justin Trudeau s'est entouré de candidats qui se passent de présentation – Steven Guilbeault, Pablo Rodriguez, Mélanie Joly –, une équipe qui représente, selon lui, la seule option progressiste et forte qui s'offre aux Québécois.

Ça prend un gouvernement qui va se battre pour les Québécois, comme notre équipe l'a toujours fait , a déclaré le chef libéral en conférence de presse.

M. Trudeau n'était pas de passage pour surprendre les Québécois avec de nouvelles mesures, mais plutôt pour rappeler qu'il avait œuvré tout au long de ses mandats afin de satisfaire les priorités de la province. Et qu'il continuera à le faire s'il est réélu, assure-t-il.

À l'opposé, les chefs bloquiste et conservateur, Yves-François Blanchet et Erin O'Toole, veulent nous barrer la route , soutiennent les libéraux.

D'après Justin Trudeau, le premier a une feuille de route mitigée en matière d'environnement et une position qui n'est pas particulièrement claire ni forte sur la vaccination , tandis que le second ne fait que prétendre vouloir être un leader .

Les conservateurs ne feront que nous faire reculer sur des enjeux importants, et le Bloc ne peut pas répondre aux priorités du Québec. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le chef du Bloc aime s'approprier le bilan libéral, a offert Justin Trudeau, s'attribuant les avancées faites sur les fronts de l'environnement et du système des garderies.

C'est nous qui avons fait, ça. Et c'est pas avec le Bloc qu'on est en train de négocier pour livrer avec les Québécois; c'est avec le gouvernement du Québec. Et on travaille très bien ensemble , a-t-il ajouté.

Les armes et les garderies

Le chef libéral a rappelé que lundi, 15 ans auront passé depuis la fusillade du Collège Dawson, au cours de laquelle une étudiante, Anastasia De Sousa, a été tuée.

L’année passée, notre gouvernement fédéral a banni l’arme à feu qui a été utilisée à Dawson. La raison pour laquelle le tireur a pu tuer et blesser tant de monde, c’est parce qu'il avait une arme qui a été conçue pour tirer sur le plus grand nombre de gens, le plus rapidement possible , a-t-il déclaré, réitérant son intention de maintenir l'interdiction sur quelque 1500 modèles d'armes d'assaut de style militaire.

Il a du même coup tenu à se distinguer de son rival conservateur, qu'il accuse de faire campagne avec le lobby des armes à feu .

M. Trudeau s'est en outre engagé à mener à terme la campagne de vaccination et à exiger que les passagers qui prennent l’avion, le train ou le bateau soient immunisés contre la COVID-19, conformément à ce que son gouvernement avait annoncé tout juste avant le déclenchement des élections.

Le Parti conservateur, rappellent les libéraux, ne compte pas honorer l'entente conclue entre Ottawa et Québec pour financer le système de garderies subventionnées, lui préférant la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt pour les familles.

M. O'Toole, il veut déchirer ces ententes sur les garderies. Il va retirer le six milliards de dollars [sur cinq ans] qu'on envoie au Québec, sans condition, pour reconnaître ce que que le Québec est déjà en train de faire en matière de garderie et pour permettre à M. Legault de créer 37 000 places , a déploré le chef libéral.

Si les Québécois ne peuvent pas faire confiance au Bloc ni au Parti conservateur, ils ne peuvent pas non plus confier leur avenir entre les mains du Nouveau Parti démocratique, a poursuivi Justin Trudeau.

Le plan néo-démocrate pour lutter contre les changements climatiques ne tient pas debout . Les Canadiens voient que ce qu'offre le NPD n'est pas à la hauteur de ce qu'on a besoin et de nos ambitions , a-t-il déclaré.

Justin Trudeau en a profité pour rejeter les attaques du chef du NPD, Jagmeet Singh, selon lesquelles le Parti libéral et le Parti conservateur sont du pareil au même.

C'est tout simplement faux , a-t-il tranché : les engagements du Parti libéral sont autant de preuves, selon lui, que la formation emprunte une toute autre voie qu'Erin O'Toole.

Bernier a une approche irresponsable, dit Trudeau

Face à l’augmentation des intentions de vote pour le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, le chef libéral a jugé que ce dernier n’avait pas une approche responsable .

Je pense qu’on doit se souvenir que les paroles ont des conséquences , a-t-il dit.

Le Canada n’est pas à l’abri des mêmes mouvements populistes, extrémistes, intolérants, divisifs et polarisants qu’on voit à travers le monde . L’important, a-t-il poursuivi, est d’y répondre par un leadership fort et clair, qui ne va pas accepter de leur laisser de la place pour grandir, pour croître; ne pas laisser l’opportunité pour eux de convaincre encore plus de gens d’hésiter sur les vaccins, d’être intolérants envers les immigrants, de croire que la Terre est plate .

M. Trudeau en a profité pour écorcher le chef conservateur, qu’il accuse de ne pas être en mesure de répondre aux partisans de ces idéologies au sein même de son parti.