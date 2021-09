Le fermeture de l’île Lemieux cause la grogne de propriétaires de chiens

L’endroit très fréquenté par des marcheurs et leur toutou sera fermé pendant la construction du pont Chef-William-Commanda et de nombreux résidents déplorent le manque de parc canin dans le secteur.

Dès lundi l’accès à l’île Lemieux sera interdit et les travaux devraient durer jusqu’à juillet 2024.

Les espaces publics autour de l'usine de purification d'eau de l'île Lemieux serviront de zones de rassemblement et de quais, tandis que les équipes de construction transformeront le pont ferroviaire désaffecté en un sentier pour cyclistes et piétons qui traversera la rivière des Outaouais.

Morgan Dallupe-Payton visite l'île Lemieux plusieurs fois par semaine avec sa partenaire Lauren McBeath et leur chien Mikey. Il estime que les espaces pour laisser courir leur compagnon sans laisse se font de plus en plus rares.

Mikey, le chien de Morgan Dallupe-Payton et Lauren McBeath. Photo : Gracieuseté : Lauren McBeath

Il semble que nous perdions des places pour les chiens dans le quartier [...] Pour au moins les deux prochaines années environ, il semble qu'il n'y aura pas d'espace pour laisser nos chiens socialiser et s'amuser , dit-il.

En 2019, la Ville d’Ottawa a installé des panneaux sur le territoire de l'île Lemieux rappelant aux propriétaires de chiens de garder leurs animaux de compagnie en laisse, mais de nombreux résidents ont continué à fréquenter l’endroit comme étant officieusement un parc canin sans laisse.

L'île Lemieux est essentiellement le seul endroit où nous pouvons amener notre chien et le laisser sans laisse , souligne Lauren McBeath.

Une pétition obtient des centaines de signatures

De nombreux propriétaires de chiens ont appris la fermeture du parc de l’île Lemieux dans un bulletin d'information aux électeurs publié par le conseiller du quartier de Kitchissippi, Jeff Leiper, à la fin août.

Des résidents se sont alors mobilisés et ont lancé une pétition demandant à la Ville d’Ottawa de réserver une parcelle de l'île Lemieux pour les propriétaires de chiens ou d’aménager un terrain voisin en parc canin.

La pétition avait recueilli près de 500 signatures samedi soir.

L'île Lemieux est l'un des très rares parcs à chiens de la ville d'Ottawa qui comprend un accès à l'eau [...] En raison de la fermeture récente du parc Laroche, les citoyens du secteur de Hintonburg et des environs se retrouvent avec très peu d'options , peut-on lire dans le libellé de la pétition.

Le conseiller Jeff Leiper a déclaré à CBC News que lorsqu'on lui a présenté le plan de fermeture, il a fait front commun avec sa consœur du quartier Somerset, Catherine McKenney, afin d'exhorter la Ville à réserver une partie de l'île pour l'usage public.

Ce qu'on nous a dit, c'est que l'île entière sera essentiellement une zone de transit pour la construction , a-t-il indiqué.

CBC News a contacté la Ville d'Ottawa pour obtenir des commentaires, mais n'a pas obtenu de réponse au moment d’écrire ces lignes.

Des alternatives recherchées

Jeff Leiper a déclaré qu'il avait demandé à la Commission de la capitale nationale ( CCNCommission de la capitale nationale ) de modifier la désignation d'un espace vert à proximité, au nord de l'avenue Burnside, dans le quartier de Mechanicsville pour permettre la promenade de chiens sans laisse, mais la société a refusé, a-t-il dit.

Ce lot particulier fait l'objet d'une proposition controversée de construction d'une demi-douzaine d'ambassades et d'un espace de stationnement.

Le conseiller du quartier de Kitchissippi dit faire pression sur la CCNCommission de la capitale nationale pour que l’agence installe des clôtures pare-neige le long de la promenade Sir John A. Macdonald afin de rendre plus sécuritaire la promenade de chien sans laisse.

Les propriétaires de chien ont aussi l’option, dans le secteur, de se rendre dans la partie sud du parc Fairmont ou encore à l’espace canin à l’aréna Tom Brown dit le conseiller Jeff Leiper. Mais ce dernier reconnaît que l’expérience n’est pas comparable au parc de l’île Lemieux.

Avec les informations de Joseph Tunney, CBC News.