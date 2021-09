Une femme perd la vie dans un accident de la route à Saint-Donat

Les services d’urgence ont été appelés vers 17 h 30 à se rendre sur la route 298 pour une collision impliquant deux véhicules.

Selon la Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ), une voiture circulant vers le nord aurait dévié de sa voie et serait entrée en collision avec une camionnette de type pick-up circulant en direction sud.

La passagère de la voiture a subi des blessures et son décès a plus tard été constaté à l’hôpital.

Le conducteur avec qui elle se trouvait a été blessé sérieusement et repose maintenant dans un état critique.

Le conducteur de la camionnette a quant à lui subi des blessures mineures.