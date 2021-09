Des ours se font de plus en plus présents à Rouyn-Noranda et Val-d’Or

Les signalements des ours noirs dans certains secteurs de la région se sont multipliés ces derniers jours.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs affirme avoir reçu plusieurs appels dans ce sens à Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

Selon le ministère, ces animaux sont à la recherche de nourriture qui peut se faire rare dans leurs milieux en raison des conditions météorologiques défavorables.

Ce qui amène les ours à marcher sur de plus grandes distances pour trouver de quoi s’alimenter et peuvent devenir opportunistes si des sources de nourriture leur sont rendues accessibles par l’homme , souligne le ministère sur sa page Facebook.

Les autorités conseillent aux citoyens de prendre quelques précautions pour éviter d'attirer l'animal notamment en évitant de les nourrir, d'entreposer la nourriture et les ordures hors de sa portée ou encore de récolter rapidement les fruits de vos arbres fruitiers.

Samedi, le Service de police de Lac-Simon a publié un message sur les réseaux sociaux signalant la présence d'ours autour du village depuis quelque jour.

La police conseille à la population de prendre ses précautions pour éviter de les attirer et de ne pas les approcher.