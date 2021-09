Les heures supplémentaires s’accumulent pour des infirmières de l’hôpital de Lévis

Faute de personnel suffisant, certaines d’entre elles ont été obligées de travailler au-delà de leurs heures habituelles. Et l'organisation pour le reste de la fin de semaine s'annonce chaotique.

En 24 heures, il y a eu 20 TSO [Temps supplémentaire obligatoire, NDLR] , dénombre Patricia Pouliot, la trésorière du syndicat.

La syndicaliste Patricia Pouliot déclare que la situation devient intenable au sein de tout le système de santé. Photo : Radio-Canada

Le phénomène a commencé vendredi soir. Il s’est prolongé la nuit suivante et la journée de vendredi. Et à écouter la syndicaliste, ce n’est pas la première fois qu'une telle situation se produit. Ça n’a plus de bon sang, c’est inhumain. Ça peut plus continuer comme ça , s’emporte Patricia Pouliot.

C'est la même chose ailleurs

Plus inquiétant, ce qui se passe à l’unité mère-enfant de l’hôpital de Lévis se vérifie aussi ailleurs. Allez dans les CHSLD, allez dans les urgences... Les soins intensifs, c’est la même chose , assure-t-elle.

Fin août, des infirmières du CHUL ont tiré la sonnette d’alarme sur le rythme de travail insoutenable qui leur était imposé. En signe de protestation, plus d’une vingtaine d’entre elles ont, par deux fois, refusé de commencer leur quart de travail.

Patricia Pouliot a le sentiment que le système de santé est au bord de l'implosion. On est au point de rupture. Ce n’est même plus une question de mois, c’est une question de jours maintenant.

Il y a quelques semaines, Nancy Hogan, la présidente du syndicat des professionnels de la santé du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec tenait le même discours inquiétant.

La pression est excessivement forte sur les infirmières depuis des semaines. On a heurté un mur et on a besoin d’avoir des solutions concrètes qui ne sont pas le temps supplémentaire obligatoire ni les plans de contingence , nous confiait-elle.

D’après Patricia Pouliot, les soins sont prodigués normalement à l’unité mère-enfant de l’hôpital de Lévis. Toutes les patientes sont traitées comme il se doit.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada était toujours dans l’attente de commentaires du CISSS de Chaudière-Appalaches.