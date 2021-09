Le Grand Toronto marque le 20e anniversaire du 11 Septembre

Des résidents de la région de Toronto et des travailleurs des services d'urgence ont rendu hommage samedi aux victimes des attentats du 11 septembre.

Des policiers, pompiers et ambulanciers ont participé aux cérémonies pour rappeler la bravoure et les efforts déployés par les premiers répondants lors de l’attaque terroriste.

Au parc Woodbine, dans l’est de la métropole, des citoyens ont écouté les invités raconter où ils trouvaient lorsque les avions se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center, sur le Pentagone et dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie.

Aujourd’hui, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes innocentes qui ont perdu la vie le 11 septembre 2001 et nous ont quittés prématurément , a déclaré la consule générale des États-Unis Susan Crystal.

Mme Crystal a rendu hommage aux premiers répondants qui ont fait preuve d'héroïsme et qui se sont précipités dans les décombres, au péril de leur vie.

La consule a souligné la solidarité du Canada, dont 24 citoyens ont également péri dans les attaques.

Vous avez accueilli les passagers coincés dans des avions à Gander , a-t-elle affirmé. Vous avez pleuré avec nous au consulat de Toronto et dans les autres missions diplomatiques américaines au Canada. Vous avez apporté des fleurs, des messages d’hommages et de souvenirs ce jour-là. Nous serons éternellement reconnaissants de votre amitié et de votre soutien.

Mme Crystal travaillait au département d’État, à Washington, ce jour-là. Elle et ses collègues ont suivi les événements à la télévision et aperçu, par la fenêtre, la fumée qui s’élevait du Pentagone.

En soirée, elle et sa famille ont constaté qu’au milieu de la fumée et des décombres fumants, le drapeau américain flottait toujours.

Des pertes catastrophiques

Plus tôt dans la journée, une autre cérémonie avait eu lieu à la place Celebration de Mississauga.

Des représentants des services d’urgence, des ambulanciers paramédicaux et des pompiers de Mississauga et de la région de Peel ont défilé avec garde d’honneur et corps de joueurs de cornemuses.

Le chef des services ambulanciers de Peel, Peter Dundas, a souligné le courage des secouristes, pompiers, policiers et ambulanciers, qui se sont précipités sur les lieux du drame. Le chef Dundas rappelle que 14 % des victimes ce jour-là ont été de premiers intervenants, une perte qu’il qualifie de catastrophique .

N’oublions jamais ceux qui ont péri le 11 septembre 2001, a déclaré Peter Dundas, et souvenons-nous du courage dont font preuve chaque jour les premiers intervenants pour protéger et s’occuper de nos communautés.

D’après les informations de Muriel Draaisma de CBC