Manitobains et Américains commémorent ensemble le 11 septembre 2001

Vingt ans après les événements, des Manitobains et des Américains se sont rassemblés au Jardin international de la paix pour commémorer ceux et celles qui ont perdu la vie dans l’attaque des deux tours du World Trade Center.

La cérémonie a eu lieu au monument commémoratif du 11 septembre, qui est constitué de vestiges des structures métalliques de tours jumelles.

Le monument du 11 septembre, ici dans le Jardin est probablement l’un des endroits les plus visités du site , a rappelé le président-directeur général du Jardin international de la paix, Tim Chapman.

Peu importe le moment de l’année, les visiteurs qui voient le monument ont l’impression que ces événements, qui se sont produits il y a 20 ans, sont encore très présents pour beaucoup de gens , a-t-il mentionné.

Ce monument signifie aussi qu’il y a toujours de l’espoir après une tragédie. Une citation de :Tim Chapman, PDG du Jardin international de la paix

Près de 3000 personnes ont perdu la vie le 11 septembre 2001, quand quatre avions commerciaux ont été détournés par des membres de l’organisation terroriste Al-Qaïda. Deux avions se sont écrasés dans les tours jumelles à New York, un autre s’est écrasé sur le pentagone à Washington et le quatrième vol s’est écrasé dans un champ en Pennsylvanie.

Lors de la cérémonie, le premier ministre du Manitoba, Kelvin Goertzen, a rendu hommage aux personnes qui ont perdu la vie il y a 20 ans.

Ce jour sera toujours un anniversaire solennel alors que nous nous souvenons des quelque 3000 vies perdues, dont celles de 24 Canadiens, a-t-il déclaré. C’est aussi l’occasion de rendre hommage à la bravoure, au sacrifice et à l’héroïsme des premiers répondants et du personnel militaire d’alors et d’aujourd’hui, et de rappeler la compassion de tous ces gens ordinaires qui viennent en aide à leurs voisins dans des périodes de grande difficulté.

L’ancien chef du protocole de la province, Dwight MacAulay, lui aussi présent à la cérémonie, avait travaillé à rassembler les matériaux pour ériger le monument commémoratif. Il croyait vraiment que le Jardin international de la paix était l'endroit idéal pour un tel monument et qu’il s’agissait d’un excellent moyen, pour les Canadiens, de montrer leur appui aux Américains , a indiqué Tim Chapman.

Le monument commémoratif du Jardin international de la paix est fait de vestiges des structures métalliques des tours jumelles. Photo : Gracieuseté Alyssa Slike

M. Chapman est pour sa part convaincu que le Jardin international, qui est situé à la frontière du Manitoba et du Dakota du Nord à environ 230 km à l’ouest de Winnipeg, est un endroit parfait pour réfléchir à cette tragédie.

C’est simplement un bel environnement pour réfléchir à l'importance de la paix et de la coopération, en particulier parce que le Canada et les États-Unis sont des partenaires solides, pas seulement sur le plan géographique mais aussi dans leur façon de voir les choses.

Avec des informations de Marouane Refak et de CBC