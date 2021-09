Des centres de soins de longue durée de la C.-B. craignent une pénurie de personnel

Dès le lundi 13 septembre, tous les employés de centres de soins de longue durée devront démontrer qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. D'ici le 12 octobre, ils devront être pleinement immunisés s’ils veulent continuer à travailler.

Ces mesures pourraient toutefois causer bien des maux de tête dans certains centres de longue durée.

Il y a de fortes chances que nous perdions entre 20 et 25 % de notre personnel parce qu’ils ne veulent pas se faire vacciner , indique Hendrik Van Ryk, PDG de H&H Total Care Services, une entreprise privée qui gère cinq établissements sur l'île de Vancouver et dans l'intérieur.

Hendrik Van Ryk craint que ces employés choisissent plutôt d’aller travailler dans des centres de soins actifs ou dans le communautaire, car le vaccin n’y est pas exigé.

Notre défi est que beaucoup d'entre eux veulent rester dans le secteur de la santé, mais ils peuvent traverser la rue en allant travailler à l'hôpital général de la région car il y a beaucoup de travail , dit-il.

Karen Biggs, PDG de Menno Place à Abbotsford, s'attend à des départs avec la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Photo : CBC/Jon Hernandez

À Abbotsford, Menno Place, l'un des plus grands centres de soins pour les personnes âgées de la Colombie-Britannique, se prépare aussi à faire face à une pénurie de personnel. Sa PDG, Karen Biggs, craint de perdre jusqu'à 6 % de ses 675 employés.

La solution serait d'appliquer les mêmes règles pour les soins aigus et communautaires , affirme Karen Biggs. De cette façon, les travailleurs non vaccinés auraient moins d’alternatives.

Plusieurs centres de soins font face aux mêmes défis

Selon le directeur général de l'Association des aidants de la Colombie-Britannique, Mike Klassen, des dizaines de centres de soins à travers la province sont confrontés aux mêmes problèmes de personnel.

Je pense que nous devons en faire plus pour mieux communiquer l'importance d'être vacciné , explique Mike Klassen.

Son association demande à la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et au ministère de la Santé d’émettre une ordonnance de santé publique exigeant que les nouveaux employés embauchés dans les centres de soins actifs soient entièrement vaccinés.

Si nous pouvions changer cela, il serait moins probable que quelqu'un passe d'un emploi à l'autre car il hésite à se faire vacciner. Une citation de :Mike Klassen, directeur général de l'Association pour les aidants de la Colombie-Britannique

Des mesures supplémentaires à venir

Par voie de communiqué , le ministère de Santé a indiqué que des mesures supplémentaires seront prises en considération pour protéger davantage contre le virus.

La santé publique examine actuellement les milieux de soins de santé les plus à risque, y compris les soins de courte durée et les services de santé communautaire, et évalue la nécessité d'une vaccination obligatoire pour les personnes qui travaillent dans ces milieux , indique le communiqué.

Avec des informations de Janella Hamilton et Brittany Roffel.