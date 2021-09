Retour espéré du Orford Express par les maires de la région

Le train Orford-Express pourrait bien reprendre sa place dans le paysage touristique et culturel de la région. L'allègement des mesures sanitaires et de nouveaux partenaires d'affaires pourraient le remettre en marche après une longue pause. Les prochaines étapes seront cruciales, mais déjà les maires de la région saluent le projet.

On était tellement déçu d’entendre pour la fermeture, mais présentement, c’est tellement une bonne nouvelle , a lancé le maire suppléant de Magog, Samuel Côté. La municipalité voit d’un bon œil la remise en marche du train et les retombées économiques engendrées.

Le train avant la fermeture amenait entre dix et vingt mille personnes par été à Magog, donc c'était un attrait touristique vraiment majeur. Une citation de :Samuel Coté, maire suppléant de Magog

Selon M. Côté, les municipalités estriennes bénéficieraient également du retour du Orford Express. C'est ce qu'on veut, faire revivre le train dans notre région , a nommé le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. Pour ça, il doit y avoir un rehaussement des rails à certains niveaux et on est là pour soutenir le projet. » Une lettre d’appui a d'ailleurs été rédigée par l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) dont plusieurs maires sont impliqués.

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, est confiant quant à la faisabilité du projet. Alors nous on ne peut que saluer cette initiative-là de vouloir conserver et sauver le Orford Express , a-t-il partagé. Selon lui, le train pourrait même avoir des retombées écologiques. Chose certaine, on va enlever des véhicules sur la route avec des projets comme celui-là , a-t-il souligné.

Avec les informations d’Alexis Tremblay.