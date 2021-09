Un nouveau service d’accompagnement pour les familles en deuil périnatal

L'organisme Allaitement-Soleil pilote cette initiative où six bénévoles sont jumelés à des familles endeuillées pour les soutenir sur le plan psychologique ou avec les tâches administratives après le décès.

Joëlle Massé, responsable des communications chez Allaitement-Soleil, parle de combler un vide pour les mères et les pères en deuil périnatal.

Le manque est vraiment dès que le deuil arrive. Les hôpitaux et les CLSC ont en place des intervenants et des psychologues auxquels les familles ont accès un mois ou deux mois après le décès. Il est là le manque, c’est dans l’immédiat que les familles ont besoin d’être dirigées justement avec toutes les démarches administratives qui entourent [cette situation] et d’être écoutées, quand l’émotion est très très vive , explique-t-elle.

En plus d'un événement commémoratif annuel, des rencontres de groupes mensuelles sont offertes dans le cadre de l’accompagnement d’Allaitement-Soleil.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin