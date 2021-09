11 septembre 2021 : l’expérience d’un Saskatchewanais musulman

Le 11 septembre 2001 a bouleversé la vie d'Ibrahem Ghemraou. Musulman d’origine libanaise, ce Saskatchewanais n'avait que 8 ans lors des attentats de New York et de Washington.

Comme plusieurs personnes durement touchées par cette journée historique, Ibrahem Ghemraoui se souvient de l’endroit où il se trouvait lorsque les deux tours du World Trade Center à New York et l’édifice du Pentagone à Washington ont été frappés par des avions.

Le Saskatchewanais était dans la cour de son école avec ses camarades de classe, en attendant que ses parents viennent le chercher.

Il raconte que des gens qui vivaient aux alentours de son école musulmane ont ouvert leur fenêtre et ont commencé à crier des propos racistes aux jeunes écoliers.

C'était un choc. Nous avions déjà le moral bas. [Leur comportement] nous a choqués. Je me demandais ce que nous avions fait de mauvais , explique M. Ghemraoui.

Après cet incident, il indique que des membres de sa famille et de son entourage ont tenté de le rassurer et de lui remonter le moral. Ils ont même voulu l’aider à oublier ce qui s’était passé, selon lui.

C’était difficile d’oublier ça. Tous les jours, [beaucoup de gens] nous ont fait sentir que nous étions différents.

Ibrahem Ghemraoui se souvient de nombreux moments après les attentats où des personnes l'ont dévisagé, lui ont lancé des insultes ou ont eu des gestes racistes à son endroit

Il déplore que beaucoup de personnes aient changé leur manière de regarder les musulmans après les attentats.

Ce jour-là a causé une division où les deux côtés voyaient les choses différemment. Même au sein de l'Islam, on a commencé à voir des divisions. On a commencé à voir des divisions entre les Blancs et les autres cultures , souligne le Saskatchewanais.

Des préjugés malheureusement confirmés

Ibrahem Ghemraoui explique qu'à l'époque, l'événement est venu confirmer les préjugés culturels qu'on trouvait dans les films et les médias au sujet des musulmans. Des propos qui étaient faux, généralisés et négatifs, selon lui.

Il y a encore plus de divisions aujourd’hui. Tu ne le réalises pas, jusqu’à ce que tu y réfléchisses. Ce jour-là a marqué l’humanité. Une citation de :Ibrahem Ghemraoui

Ibrahem Ghemraoui affirme que le 11 septembre est un moment historique ayant durement touché les musulmans qui ont depuis porté le poids de la haine islamophobe.

C'était un moment tragique. Mais, ce moment tragique ne s'est pas arrêté ce jour-là. Il se poursuit encore aujourd’hui.

Vingt ans plus tard, le Saskatchewanais ne pense pas que la situation se soit améliorée.

Ibrahem Ghemraoui habite en Saskatchewan depuis plus de six ans. Lui et sa conjointe sont parents et famille d'accueil à Regina. Ils souhaitent apprendre à leurs enfants à réfléchir sur la division qui les entourent et surtout à garder espoir pour le futur.

C’était un moment injuste, mais il ne faut pas combattre l'injustice avec plus d’injustice. C’est une chose que j’aimerais apprendre à mes enfants , note M. Ghemraoui.

Plus que tout, il souhaite que les 20 prochaines années s'améliorent, et que ceux et celles qui vivent encore dans la division depuis le 11 septembre 2001 apprennent à vivre ensemble.

Avec les informations de Katia St. Jean