Danielle Dorris retrouve ses camarades de piscine et son monde à Moncton

La médaillée d'or et d'argent des Jeux paralympiques de Tokyo s'est rendue au Marché des fermiers pour rencontrer ses admirateurs.

La double médaillée des Jeux paralympiques de Tokyo signe le chandail d'une jeune nageuse. Photo : Radio-Canada

Ils étaient nombreux à s'être déplacés pour prendre des photos avec la nageuse, mais également avec ses précieuses médailles.

Les prouesses de Danielle Dorris ont conquis le coeur de plusieurs Canadiens, dont celui de deux jeunes nageuses de Moncton, membres du Club de natation Bleu et or à l'Université de Moncton.

Sophie et Kelyane étaient contentes de pouvoir féliciter Danielle Dorris en personne. Photo : Radio-Canada

Je trouve ça vraiment impressionnant! , s'enthousiasme Sophie. Elle travaille fort. C'est cool, elle nage dans la même piscine que nous.

Les jeunes vont voir ça et ils vont dire, "Wow! moi, ça me tente de commencer à nager, ça me tente de commencer à faire des sports.'" C'est vraiment beau d'avoir des rêves comme ça, puis de réussir. Une citation de :Sophie, membre du Club de natation Bleu et Or

On s'est levées super tôt, à 5 h du matin, pour voir Danielle Dorris nager, c'était super impressionnant! , renchérit Kelyane. Mon amie et moi, on était super contentes quand on a vu sa médaille d'or!

Une pause bien méritée pour une championne

Danielle Dorris était fatiguée, mais heureuse de retrouver son monde.

Je suis vraiment contente d'être une représentante pour Moncton. Ça dit qu'une personne qui vient d'une petite ville peut être quelque chose. Une citation de :Danielle Dorris, nageuse double médaillée paralympique

Pour moi, c'est un moment incroyable! Il n'y a pas de mots pour dire comment je suis fière de moi-même.

Danielle Dorris peut maintenant savourer un repos bien mérité. Je vais prendre une pause jusqu'en novembre. En octobre je vais déménager à Montréal, pour commencer à nager pour le centre de haute performance , confie-t-elle. Pas d'école! Mon focus sera seulement sur la nage, pour l'année. Après ça, je ne sais pas! lance-t-elle, en haussant les épaules dans un grand éclat de rire.

Avec des informations de Jérémie Tessier-Vigneault