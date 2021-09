Des actions concrètes réclamées pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre

Des propriétaires et gestionnaires d’entreprises et d’organismes estiment que la pénurie de main-d'œuvre devrait être un enjeu important de la campagne électorale fédérale.

La propriétaire du supermarché Larabie Indépendant à Kapuskasing, Emmanuelle Larabie, indique que le manque de personnel s’est accentué durant la pandémie de COVID-19.

Le résultat est une surcharge de travail pour les employés et une réduction de service.

Mes employés sont rendus au point où ils viennent me voir et me disent qu’ils sont fatigués, qu’ils sont stressés. Les clients ne comprennent pas toujours ce qui se passe et ne sont pas toujours aussi gentils , affirme Mme Larabie.

Celle-ci estime que la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), qui a remplacé la Prestation canadienne d’urgence (PCU), a incité des gens à ne pas travailler et a nui à ses efforts de recrutement.

C’est la première en plus de 25 ans que je n’ai reçu aucune demande d’emploi d’étudiant du collège ou de l’université. Je n’ai jamais, jamais vu ça , affirme-t-elle.

La PCREPrestation canadienne de la relance économique doit venir à échéance le 23 octobre.

Emmanuelle Larabie est propriétaire du supermarché de Kapuskasing, avec son mari. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

À Kapuskasing, la majorité des employeurs cherchent quelqu’un, que ce soit dans la vente au détail que ce soit la foresterie, les mines, les hôpitaux, les centres pour personnes âgées. On cherche tous du monde , souligne Mme Larabie.

Elle estime que des mesures doivent être mises en place pour corriger la situation.

Ça prend des changements. Ils disent tous qu’ils vont créer de l’emploi. Il y en a de l’emploi. Il faut créer des employés. Une citation de :Emmanuelle Larabie, propriétaire du supermarché Larabie Indépendant à Kapuskasing

L’entreprise Pepco de Hearst est distributeur de carburant et de lubrifiant en Ontario et au Québec.

Son PDG, Luc Pépin, dit que la pénurie de main-d'œuvre, dont on parle depuis plusieurs années, est devenue critique dans le Nord de l’Ontario dans plusieurs secteurs, que ce soit pour les travailleurs spécialisés ou non spécialisés.

Dans les industries primaires, les plus gros employeurs à Hearst, ce sont des centaines de personnes qui manquent , affirme-t-il.

Il constate aussi le besoin dans le domaine de la vente au détail.

Il y a des entreprises où, quand le propriétaire est là, c'est ouvert, et quand le propriétaire n’est pas là, c'est fermé , souligne-t-il.

Luc Pépin est PDG de l'entreprise Pepco. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Luc Pépin constate qu’il est difficile pour son entreprise de recruter des gens de métier, comme des camionneurs et des mécaniciens.

Solutions possibles

Emmanuelle Larabie estime que les gouvernements pourraient offrir des incitatifs financiers aux gens pour entrer sur le marché du travail.

Pourquoi ne pas récompenser ceux qui vont travailler? demande-t-elle.

Elle pense aussi que l’immigration est une solution et s’estime d’ailleurs chanceuse de pouvoir compter sur des employés à temps partiel qui sont des étudiants internationaux de l’Université de Hearst.

Luc Pépin estime aussi que l’immigration peut jouer un rôle très important pour pourvoir les postes laissés vacants par des gens qui prennent leur retraite.

Il faut faire plus pour attirer des gens dans le Nord, que ce soit des gens du sud de la province, d’autres provinces ou d’autres pays. Une citation de :Luc Pépin, PDG de Pepco

M. Pépin estime que le Nord possède certains avantages.

Je pense que, dans le Nord, on pourrait être bien positionné du fait que les salaires sont un peu plus élevés que dans le Sud et que le coût de la vie est beaucoup plus bas , dit-il.

Il souligne aussi l’aspect francophone, dans les régions de Hearst et de Kapuskasing, notamment.

Il précise toutefois qu’il faut considérer la question du logement en même temps que celle de l’immigration.

Le directeur du service de développement économique de la Ville de Hearst, Stéphane Lapointe, croit aussi que l’immigration est une partie de la solution.

Mais il faut être capable de travailler sur l’inclusion. Être capable de prendre les groupes, des gens qui viennent de différents endroits, et les faire sentir à l’aise dans nos communautés, surtout quand nous sommes petits , souligne-t-il.

Stéphane Lapointe est directeur du service de développement économique de la Ville de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

M. Lapointe estime qu’on pourrait créer des programmes en ce sens.

Il y a peut-être des programmes, de la formation, des incitatifs qui peuvent nous être offerts pour nous aider à nous améliorer dans cette direction-là , dit-il.

Propositions de candidats

Les candidats de trois principaux partis politiques de la circonscription d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing disent tous être préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre.

La députée sortante et candidate du NPDNouveau Parti démocratique , Carol Hughes, affirme que son parti veut s'assurer que les universités du Nord de l’Ontario soient financées adéquatement pour assurer qu'il y ait des étudiants dans le Nord de l’Ontario .

Il faut aussi s’assurer que la formation va répondre aux besoins , dit-elle.

Mme Hughes ajoute qu’il faut accroître l’immigration.

Des chefs d'entreprise du Nord pensent que l'immigration est une partie de la solution. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le candidat du Parti libéral, Duke Peltier, indique que son parti a promis des investissements pour augmenter le nombre de travailleurs de la santé, notamment pour appuyer le domaine des soins de longue durée.

Il rappelle aussi les subventions offertes aux petites entreprises pour engager du personnel.

De son côté, le candidat conservateur, John Sagman, fait valoir que son parti s'est engagé à améliorer l’accès à Internet haute vitesse partout au Canada, ce qui rendrait les communautés rurales plus attrayantes.

Il souligne aussi d’autres investissements prévus en infrastructures, notamment pour des logements, des routes, de l’éducation et des services de santé, ainsi que la proposition de prêts sans intérêt aux employeurs pour l’embauche de travailleurs.

La pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir dans bien des secteurs. Photo : CBC / Andrew Lee

Stéphane Lapointe souhaite que les promesses mènent à des actions concrètes.

Ce qu’on veut vraiment ce sont des résultats, parce que c’est fatigant. Les entreprises ont besoin d’aide , dit-il.

Emmanuelle Larabie dit qu’elle et son mari ont suivi la campagne électorale, incluant les débats, et qu’ils ont déjà arrêté leur choix pour l’élection du 20 septembre.