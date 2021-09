La Saskatchewan recense 341 nouveaux cas de COVID-19 et un mort de plus

Le nombre de cas actifs de COVID-19 en Saskatchewan continue de croître. La province en dénombre 3588 samedi, soit 15 de plus que la veille. La Saskatchewan recense aussi 341 nouveaux cas, ainsi qu’un décès supplémentaire.

Vendredi, la Saskatchewan avait le deuxième taux par habitant le plus élevé au pays selon les données du gouvernement fédéral, avec 303 cas par 100 000 habitants. L’Alberta a le taux le plus élevé, avec 368 cas par 100 000 habitants.

Plus du tiers des nouveaux cas annoncés samedi sont des personnes de 19 ans ou moins. 12 % des nouveaux cas sont des personnes pleinement vaccinées.

La moyenne des nouveaux cas sur 7 jours a aussi atteint un sommet provincial vendredi avec 366 nouveaux cas par jour. Cette moyenne s’établit à 364 nouveaux cas par jour, samedi.

Les régions de Saskatoon (78 cas), centre-nord (47 cas) et nord-ouest (43 cas) sont celles où on dénombre le plus grand nombre de nouveaux cas. Il y en a 22 dans la ville de Regina.

Sur les 198 personnes hospitalisées en ce moment, 43 sont aux soins intensifs. 153 patients ne sont pas pleinement vaccinés, selon la province.

La mort d’une personne du nord-ouest de la province porte à 618 les décès attribués à la maladie jusqu’ici.

À ce jour, 58 293 cas ont été confirmés et 54 087 personnes se sont remises de la maladie.

Vaccination

Vendredi, la province a administré 1256 premières doses et 1498 deuxièmes doses de vaccin, pour un total de 1 498 709 doses jusqu’ici.