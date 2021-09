Le 11 Septembre commémoré à l’aéroport d’Halifax

À Terre-Neuve-et-Labrador, la petite ville de Gander a souligné cette triste journée, où des milliers de voyageurs ont dû faire une escale forcée dans cette communauté. De solides amitiés, qui subsistent deux décennies après, s’y sont tissées ce jour-là.

En Nouvelle-Écosse, une cérémonie a eu lieu à l’aéroport international Stanfield d’Halifax.

Joyce Carter (à gauche), présidente des installations aéroportuaires d'Halifax, prend la parole à l'aéroport Stanfield le 11 septembre 2021, au 20e anniversaire des attentats de 2001 aux États-Unis. Photo : CBC

Le 11 septembre 2001, l’ Opération Ruban jaune s’est mise en branle au Canada après les attaques contre le World Trade Center, à New York. Plus de 200 avions commerciaux ont été redirigés vers des aéroports canadiens.

L’aéroport d’Halifax en a accueilli 47, plus que tout autre aéroport du pays. À Gander, ce sont 38 avions supplémentaires qui ont atterri.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  De nombreux avions immobilisés sur la piste de l'aéroport international d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 11 septembre 2001. Photo : Aéroport international d'Halifax

Ailleurs en Atlantique, l'aéroport de Saint-Jean de Terre-Neuve a accueilli 21 des avions redirigés, et une dizaine d'autres se sont posés à Moncton au Nouveau-Brunswick, selon Nav Canada, le fournisseur de services de circulation aérienne au Canada.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les aéroports de Deer Lake et Stephenville et la base militaire de Goose Bay ont aussi été mis à contribution.

Environ 7000 personnes ont dû être hébergées à Halifax après les attentats. Si la plupart ont été dirigées vers des refuges, nombre d’entre elles ont été accueillies par des résidents de la capitale néo-écossaise, a rappelé samedi le consul adjoint des États-Unis à Halifax, Daniel Bingham-Pankratz.

Celui qui était consul à Halifax en septembre 2001, Mark Seibel, a remercié les Canadiens pour leur compassion et leur générosité après les attentats. M. Seibel a d’ailleurs assisté à la cérémonie de samedi, après avoir conduit de la Caroline du Nord jusqu’en Nouvelle-Écosse.

Un moment de silence à la mémoire des victimes du 11 Septembre a ouvert la cérémonie de samedi à l’aéroport d’Halifax.

La présidente des installations aéroportuaires, Joyce Carter, a rappelé que les Haligoniens avaient ouvert leurs coeurs et leurs foyers, et joué un rôle de soutien important pour les milliers de voyageurs et membres d’équipage de partout dans le monde qui se sont posés à Halifax ce mardi de septembre, il y a 20 ans.

La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice participe à une cérémonie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 11 septembre 2006. Derrière elle, une photo des avions immobilisés à l'aéroport d'Halifax le 11 septembre 2001. Photo : Reuters / Paul Darrow

Le rôle des Canadiens et des aéroports du pays sont régulièrement soulignés lorsque sont évoqués les attentats du 11 Septembre.

Le président des États-Unis, George W. Bush, avait remercié les Canadiens lors d’une visite à Halifax à l'automne 2004. En 2006, la secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice avait participé à une cérémonie à Halifax soulignant les cinq années écoulées depuis les attaques.

La compagnie aérienne Lufthansa a baptisé un Airbus en l’honneur des villes d’Halifax et Gander, en remerciement de leur hospitalité en septembre 2001.