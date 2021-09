Le grand retour du Banjo Bowl enchante les partisans des Blue Bombers

La tradition annuelle du Banjo Bowl, débutée en 2014, n’a pas eu lieu en 2020. La pandémie a forcé l'annulation des activités de la Ligue canadienne de Football (LCF).

Nous étions tous freinés [par la pandémie]. C'est particulièrement agréable de sortir maintenant et de pouvoir rencontrer des gens que vous n'avez pas pu voir depuis longtemps , affirme le partisan Glenn Komishon.

Seuls les visiteurs doublement vaccinés ont accès au stade.

Le 17e Banjo Bowl se déroule à guichet fermé et le botté d’envoi a eu lieu à 15 h (HC). L’entraîneur du Bleu et Or, Mike O’Shea « adore voir un stade à sa pleine capacité d'accueil ».

Mike O'shea a remporté cinq fois la Coupe Grey. Trois fois en tant que joueur, une fois en tant que coordonnateur et une fois en tant qu'entraîneur des Blue Bombers. Photo : La Presse canadienne / Mark Taylor

Les joueurs adorent jouer devant toute cette énergie. Je prendrai le temps d’apprécier cette foule pour une seconde. Une citation de :Mike O’Shea, entraîneur des Blue Bombers de Winnipeg

Moins de touristes de la Saskatchewan à Winnipeg

Plus tôt cette semaine, un porte-parole des Blue Bombers de Winnipeg a indiqué que l’organisation sportive a vendu beaucoup moins de billets en Saskatchewan, en comparaison avec les années précédentes. Le stade IG Field sera une marée de bleu royal , a-t-il constaté.

Un exemple de retombées économiques

Pour la gérante du restaurant-bar Boogie’s Diner & Sports Lounge, Elisa Campbell, la journée du Banjo Bowl représente le meilleur moment de l’année, tant pour son côté festif que pour les revenus qu'il génère.

Selon elle, des partisans des Blue Bombers se regroupent depuis plus de 20 ans dans le restaurant Boogie’s situé tout près de l’intersection de l’avenue Redwood et de la rue Main dans le quartier North End de Winnipeg.

« L’ambiance est superbe. Les gens ont beaucoup d’adrénaline au moment du match. Il y a beaucoup de cris et d’enthousiasme. Tout le monde est content de regarder [la partie] », raconte la gérante du restaurant-bar Boogie’s Diner & Sports Lounge, Elisa Campbell. Photo : Photo soumise par Elisa Campbell

Chaque année [cet événement a toujours été] amusant. Nous sentons la fébrilité des clients. Ce n’est peut-être pas trop amusant quand le match ne se déroule pas comme ils le veulent, mais tout le monde passe du bon temps et c’est une énergie positive , dit-elle, tout sourire.

Sans préciser les sommes exactes, Elisa Campbell dit s’attendre à une augmentation des revenus de 50 % grâce à cet événement sportif.

Même si la province permet aux restaurants de faire le plein de clients, seules les personnes doublement vaccinées peuvent y être admises, selon les règles sanitaires en vigueur. En raison de cette exigence, la gérante dit prévoir accueillir la moitié de sa clientèle habituelle à pareille occasion, soit environ 138 clients plutôt que 275.

Malgré les restrictions sanitaires, Elisa Campbell s’estime très choyée de pouvoir ouvrir son restaurant en contexte pandémique.

Avant les résultats du match du 11 septembre, les Blue Bombers avaient une fiche de quatre victoires et une défaite depuis le début de la saison régulière. Les joueurs disputeront leur prochain match contre les Elks à Edmonton le samedi 18 septembre.

Avec des informations de Holly Caruk et de Bartley Kives