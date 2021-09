Premier Raid Témiscamingue : un parcours aux magnifiques paysages

11 équipes, du Québec et de l’Ontario, ont ainsi parcouru 65 kilomètres à travers les forêts et le lac Témiscamingue, où elles ont réalisé plusieurs épreuves d’endurance.

8h tapant. Première épreuve : une petite balade en canot sur le lac Témiscamingue. Les vagues intenses laissent présager que le parcours ne sera pas de tout repos.

Les équipes reçoivent alors leur premier indice qui les mène sur le terrain de Réal Gaudet, quelques kilomètres plus loin, à Duhamel-Ouest.

540 acres, un véritable terrain de jeu pour les équipes qui doivent courir, pédaler et nager. Les épreuves sur son terrain représentent environ 10% du parcours total.

10 équipes du Québec et une de l’Ontario ont participé à plusieurs épreuves. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Réal Gaudet fait aussi partie des bénévoles. Il conduit photographes et journalistes sur son ponton.

Il est heureux de pouvoir collaborer à cet événement.

On vient dans un beau coin de pays et c’est le fun de pouvoir le partager , dit-il, tout sourire.

L’arrivée

Six heures plus tard, les premières équipes franchissent la ligne d’arrivée à la pointe Opémican, après une descente vertigineuse en Tyrolienne.

Adam et Dan Mallory les gagnants du raid Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le doyen du raid est en tête avec son fils. Il a 70 ans.

Je suis le père le plus chanceux du monde de pouvoir vivre cette expérience avec mon fils , lance Dan Mallory.

Dan Mallory est accompagné de son fils Adam. Il affirme être fatigué, mais n’oublie pas de souligner au passage les paysages spectaculaires qu’il a eu la chance d’admirer.

Dominic et Raphaël Piché 2e position. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Quelques mètres plus loin, la deuxième équipe gagnante. Elle vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dominic Piché et son fils de 16 ans, Raphaël, sont restés en tête de course pendant presque tout le trajet.

Ça s’est bien passé, mais on s’est un peu égaré à un moment de la course. Ce n’est pas grave, on est contents pareil. C’était super le fun , raconte Raphaël Piché.

Même s’il n’en est pas à son premier raid, le père de famille affirme que le déplacement en vaut le coup.

Le parcours ici a rien vraiment à envier à la Gaspésie. C’est très beau, il y a du territoire, il y a de beaux paysages , affirme Dominic Piché.

En route vers un 2e Raid?

Le cofondateur d’Endurance Aventure, Jean-Thomas Boily, affirme que des événements comme le raid ont laissé des traces dans les régions où ils ont eu lieu.

Le premier raid Témiscamingue a attiré plusieurs dizaines de coureurs. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les événements créent vraiment un engouement réel pour le sport. Si on prend la Gaspésie en exemple où on est allé pendant 6 ans. Il reste encore un Raid aventure qui se fait chaque année, au niveau scolaire , raconte-t-il.

Déjà, les acteurs du milieu soutiennent qu’il y aura d’autres raids au Témiscamingue dans les années à venir.

Évidemment, c’est un territoire où on a vu les possibilités à long terme. On ne viendrait pas faire ça pour une fois seulement. Un événement, ça se construit et avec les années ça grandit. Le but c’est que les gens se l’approprient aussi. Notre souhait, c’est qu’il y ait d’autres éditions , affirme Jean-Thomas Boily.

Si la situation sanitaire le permet, le Raid Témiscamingue pourrait prendre une proportion internationale au cours des prochaines années.

Une émission de 30 minutes sur le premier Raid Témiscamingue sera diffusée sur les ondes de RDS dans lesprochains mois.