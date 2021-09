La Distillerie du fjord réclame plus d’équité

En plus des taxes de vente, les distilleries doivent donner une majoration à l'État. Ils doivent donc verser 52 % de leurs ventes en boutique et à la SAQSociété des alcools du Québec au gouvernement, selon le cofondateur de la Distillerie du fjord, Jean-Philippe Bouchard. Ça nous laisse avec en moyenne cinq à six dollars par bouteille vendue , illustre-t-il.

Outre cet enjeu, les producteurs de spiritueux demandent aussi l’élargissement des points de ventes sans intermédiaire. Ils veulent pouvoir vendre directement aux restaurateurs, dans les marchés et les festivals. En ce moment, ils doivent passer par l’entremise de la SAQSociété des alcools du Québec pour vendre aux restaurateurs.

C’est plus d’oxygène et ça nous donne plus de manières pour faire la promotion de nos produits Une citation de :Jean-Philippe Bouchard

L'injustice que dénoncent particulièrement les microdistilleries, c’est que de telles réglementations ne s’appliquent pas aux autres producteurs comme les cidreries, les vignobles et les microbrasseries. Ceux-ci n’ont pas de taxe supplémentaire en plus des taxes de vente.

Il en va de même pour les autres provinces du Canada, comme le Nouveau-Brunswick, où la vente d’alcools artisanaux se fait beaucoup plus facilement.

La Distillerie du Fjord de Saint-David-de-Falardeau utilise la plante boréale comme l'un des six ingrédients du gin Km 12. Photo : Radio-Canada

Contribution à l’économie

Selon M. Bouchard, si les changements revendiqués sont appliqués, ça permettrait davantage de développements et ainsi plus de retombées économiques comme la création d’emploi, le développement de l’offre touristique ou une meilleure expérience sur place. Ce sont les consommateurs qui y gagnent , explique-t-il.

On est des petites entreprises, on crée souvent des emplois dans des villages [...] c’est du développement économique Une citation de :Jean-Philippe Bouchard

Le cofondateur ajoute qu’avec plus de moyens financiers, les distilleries pourraient engager encore plus de personnel et créer de plus grandes retombées économiques pour Saint-David-de-Falardeau.

