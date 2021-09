Inauguration des terrains multisports du parc Saint-Luc à Rouyn-Noranda

Les terrains multisports du parc St-Luc ont été inaugurés samedi après-midi en présence de plusieurs dizaines de citoyens.

Le projet de terrains synthétique et naturel de 5 M$ a été réalisé par la Ville de Rouyn-Noranda, Ressources Falco et d'autres partenaires.

Les amoureux de soccer, de rugby ou encore d’ultime frisbee et même de baseball peuvent y pratiquer leur activité.

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire se réjouit de cette importante réalisation.

Il reste encore des besoins à combler, mais c'est une priorité pour la ville de Rouyn-Noranda de mettre en place des infrastructures pour favoriser le sport et l'activité physique. On veut que nos gens soient en santé, c'était vraiment une nécessité et on sait qu'il y a encore des besoins à combler. Alors c'est sûr et certain que l’on continue à travailler avec nos partenaires sur le projet de complexe multisports aussi , dit-elle.

Le directeur technique du Club de soccer Boréal Rouyn-Noranda Saneo Thioub. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Des jeunes de plusieurs équipes sportives de Rouyn-Noranda étaient présents pour profiter du premier jour d'inauguration du terrain.

C'est le cas des joueurs du Club de soccer Boréal Rouyn-Noranda.

Une structure qui tombe à point nommé, explique son directeur technique Saneo Thioub.

Oui c'est vraiment un ouf de soulagement d'avoir des terrains synthétiques dans la région. Et puis le soccer commence depuis quelque temps à prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc les gens s'y intéressent beaucoup plus. Donc c'est quelque chose qui vient à son heure. On est content et on voit bien les jeunes courir, s'amuser , dit-il.

Avec cette période, ça nous arrive de ne pas accepter malheureusement des inscriptions par manque de terrains et il y'a des ratios à respecter aussi, c'est normal. Mais avec ces terrains, tout le monde y trouvera son compte , ajoute le responsable sportif.