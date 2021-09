Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : un dirigeant autochtone déçu

Un dirigeant d'entreprise autochtone en Ontario est déçu par la décision provinciale de ne pas emboîter le pas au gouvernement fédéral . En juin dernier, le gouvernement fédéral a désigné la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié, accordant ainsi aux employés fédéraux et à ceux des milieux de travail sous réglementation fédérale un jour de congé payé.

Certains territoires et provinces, dont la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et les Territoires du Nord-Ouest ont suivi les traces du gouvernement fédéral afin de rendre hommage aux survivants des pensionnats pour Autochtones.

L’Ontario travaille en collaboration avec nos partenaires autochtones ainsi qu’avec les survivants et les familles touchées afin de respecter la commémoration de cette journée, comme nous commémorons le jour du Souvenir. Une citation de :Curtis Lindsay, attaché de presse du ministre des Affaires autochtones

Selon Jason Rasevych, président de l’Anishnawbe Business Professional Association ( ABPAAnishnawbe Business Professional Association ), cette décision est frustrante. Il souligne l'objectif de la journée : réfléchir aux appels à l’action lancés par la Commission de vérité et réconciliation et permettre aux communautés autochtones et aux sympathisants de participer aux cérémonies commémoratives à travers le pays.

Certaines entreprises vont permettre aux employés de participer à cette journée, mais le défi est de rester ouverts et de maintenir le statu quo , dit-il. Nous pouvons reconnaître les tragédies du passé, mais il faut aussi aller de l’avant d’une façon significative pour les Premières Nations afin de vraiment parvenir à la réconciliation.

Andrea Horwath, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario (NPD) et le député Sol Mamakwa ont publié une déclaration commune dans laquelle ils critiquent la décision du gouvernement Ford.